Ondata di maltempo su tutta Italia | pioggia | grandinate e neve

Ondata maltempo su centro-nord : 05.13 Una vasta perturbazione proveniente dall'Europa settentrionale sta raggiungendo il Mediterraneo centro-occidentale determinando un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'Italia. Previsti vento,piogge sparse, temperature più basse e il ritorno della neve al centro-nord,anche a quote relativamente basse.Lombardia, Veneto e Liguria le regioni più a rischio maltempo. A Genova, per l'allerta meteo, slitta il ritorno a ...

Treviso - Ondata di maltempo sulla Marca : straripano i torrenti e strade chiuse : ondata di maltempo sulla Marca trevigiana. Oltre alle temperature precipitate, iniziano a tracimare i primi corsi d'acqua. Il torrente Avenale ha già oltrepassato l'argine a...

Turismo - il maltempo rovina le vacanze : Ondata di cancellazioni per il mega ponte : Sette italiani su dieci hanno dichiarato di partire indipendentemente dalle previsioni meteo , ma oltre un terzo si fatto influenzare negativamente in occasione delle vacanze pasquali e del ponte del ...

Meteo - violenta Ondata di maltempo nel Sud degli Stati Uniti : 3 morti in Mississippi e Alabama : A causa di una forte ondata di maltempo che ha colpito il sud degli Stati Uniti, ieri 3 persone hanno perso la vita e 100mila persone sono rimaste senza corrente elettrica. Due automobilisti sono deceduti in Mississippi a causa di incidenti stradali, mentre una donna di 42 anni è morta nella sua casa in Alabama, colpita da un albero sradicato dal forte vento. Il maltempo ha causato blackout in Mississippi, Alabama, Louisiana e Texas. Nei giorni ...

Ondata di maltempo investe il sud degli Stati Uniti : 8 morti e decine di feriti : Violente tempeste ieri hanno colpito tutta l’area meridionale degli Stati Uniti: il bilancio è al momento di 8 morti e decine di feriti. Tra le vittime anche 4 bambini. Circa 90mila le utenze rimaste senza elettricità in Louisiana, Arkansas, Mississippi, Texas e Geogia. L'articolo Ondata di maltempo investe il sud degli Stati Uniti: 8 morti e decine di feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - Ondata di maltempo in Brasile : Rio de Janeiro dichiara lo stato di calamità : In seguito alla forte ondata di maltempo dei giorni scorsi, il sindaco di Rio de Janeiro ha dichiarato lo stato di calamità pubblica: 10 persone hanno perso la vita a causa di quello le autorità hanno definito come il peggior temporale degli ultimi 22 anni. Il decreto (valido per 180 giorni) garantisce il potere, ad esempio, di realizzare misure eccezionali senza l’autorizzazione legislativa. L'articolo Meteo, ondata di maltempo in ...

Meteo - Ondata di gelo tardiva sull’Italia nel weekend : Domenica delle Palme con tanta NEVE e forte MALTEMPO : Meteo – Torna a ruggire l’inverno anche sull’Italia nei prossimi giorni: le temperature scenderanno di giorno in giorno tra Giovedì 11 e Domenica 14 Aprile, culmine di questo colpo di coda eccezionalmente tardivo che si prepara a portare la NEVE fin in pianura al Nord/Ovest proprio nella Domenica delle Palme. Sarà una giornata tipicamente invernale in tutt’Italia, con forti e intense nevicate proprio al Nord/Ovest dove le ...

Meteo - nuova Ondata di maltempo weekend con grandine e freddo : ROMA - nuova ondata di maltempo sull'Italia, stavolta in arrivo direttamente dal Polo Nord con le temperature che scendono, pioggia e temporali. Nel weekend una massa d'aria molto fredda, per la ...

Ondata di maltempo in Nepal : affidata all’Esercito la ricostruzione delle case : A seguito della tempesta che una settimana fa ha investito il sud del paese, in particolare i distretti di Bara e Parsa, nel Pradesh 2, provocando 28 vittime e centinaia di feriti, il governo del Nepal ha deciso di affidare all’Esercito la ricostruzione o ristrutturazione delle case distrutte o danneggiate. Secondo le stime ufficiali, circa 1.400 abitazioni sono state colpite dall’evento meteorologico avverso. Per supervisionare i ...

Devastante Ondata di maltempo in Iran : altre 6 città evacuate : Piogge torrenziali stanno flagellando dallo scorso 19 marzo l’Iran, provocando alluvioni in circa 1.900 tra città e villaggi, soprattutto nella parte settentrionale del Golestan, in quella occidentale del Lorestan e nel sudovest del Khuzestan. Al momento si contano oltre 70 morti. Il governo Iraniano ha annunciato l’evacuazione di altre 6 città nella provincia sudoccidentale di Khuzestan: Sousangerd, Bostan, Hamidiyeh, kut Seyed ...

Ondata di maltempo e forti nevicate in Francia : oltre 50mila famiglie senza elettricità sulle Alpi : Fitte nevicate sull’arco Alpino hanno provocato la caduta di alberi sui tralicci elettrici ed ora almeno 50.000 abitazioni in Francia sono rimaste senza elettricità questa mattina: lo ha reso noto Enedis, filiale di Edf incaricata della gestione e della manutenzione della rete. L’Alta Savoia risulta il dipartimento più colpito con 35mila famiglie senza corrente, contro 9000 dell’Isère e i 6000 della Savoia, ha precisato ...

Allerta Meteo - violenta Ondata di maltempo in Italia : ecco quali sono le aree a rischio di nubifragi - alluvioni - grandine - vento e tornado : Allerta Meteo – L’Italia si ritrova alle prese con l’inizio di una violenta ondata di maltempo che sta attualmente interessando il Centro-Nord e che nelle prossime ore si diffonderà anche verso il Sud Italia. La situazione sul continente europeo che sta determinando il maltempo in Italia vede una dorsale dominare la regione artica, mentre una grande e profonda depressione è posizionata sull’Europa occidentale-sudoccidentale con un massimo di ...