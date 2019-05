MotoGp – Il rammarico di Petrucci a Jerez | “soddisfatto per la gara | ma volevo il podio”

sportfair

(Di domenica 5 maggio 2019) Danilochiude al quinto posto il gp di: il pilota Ducati si rammarica per non aver raggiunto il podio, obiettivo possibile viste le buone prove del weekend precedente allaDopo le buone prove nel weekend precedente alla, Daniloha chiuso solo in 5ª posizione il gp di. Non un brutto risultato, visti i problemi della Ducati sulla pista spagnola, ma prove libere e qualifiche avevano dato la sensazione di poter fare meglio., intervistato nel post, si è detto comunque soddisfatto di come si sia concluso il gp spagnolo: “sono abbastanza soddisfatto per come abbiamo gestito unache si è rivelata più complicata del previsto. Nelle prime fasi ho cercato di restare calmo e concentrato e di preservare le gomme per il finale, ed onestamente pensavo sarebbe stato possibile salire sul podio, ma non ci siamo riusciti nonostante sia io ...

