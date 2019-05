Messi e Cristiano Ronaldo : i re del mondo sono due (o forse no) : La Pulce e CR7 padroni del mondoLa Pulce e CR7 padroni del mondoLa Pulce e CR7 padroni del mondoLa Pulce e CR7 padroni del mondoLa Pulce e CR7 padroni del mondoLa Pulce e CR7 padroni del mondoLa Pulce e CR7 padroni del mondoLa Pulce e CR7 padroni del mondoLa Pulce e CR7 padroni del mondoLa Pulce e CR7 padroni del mondoLa Pulce e CR7 padroni del mondoLa Pulce e CR7 padroni del mondoLa Pulce e CR7 padroni del mondoLa Pulce e CR7 padroni del ...

Napoli - Ancelotti : «Messi e Cristiano Ronaldo gli unici a fare la differenza» : Napoli - Alla vigilia del match del San Paolo col Cagliari , il tecnico Carlo Ancelotti presenta la sfida illustrando gli obiettivi della squadra partenopea: ' Abbiamo l'obiettivo di conservare il ...

Cristiano Ronaldo e Messi - continua la sfida senza vincitori fra due campioni infiniti : Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono considerati due dei più grandi giocatori di calcio di tutti i tempi. Due campioni indiscussi capaci di segnare entrambi 600 gol e di vincere 5 palloni d’oro, numeri straordinari, alieni....continua a leggere

Messi e Cristiano Ronaldo a quota 600 gol - chi è il più forte? : Messi o Ronaldo? Se uno segna, l’altro segna. Se uno vince, l’altro vince. Se uno batte un record, l’altro lo eguaglia. È la storia che si ripete, è la ruota del calcio che gira allo stesso modo da oltre un decennio. Quello caratterizzato dal dualismo tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, due fenomeni che stanno mettendo il loro marchio su un’intera epoca calcistica. E se Ronaldo sabato scorso ha raggiunto ...

Allegri punzecchia Cristiano Ronaldo : “ecco cosa mi aspetto dopo la prestazione di Messi” : Juventus, Massimiliano Allegri ha pensato bene di spronare Cristiano Ronaldo dopo la prestazione super del rivale Messi La doppietta di Messi ieri in Champions contro il Liverpool “per Cristiano è un bello stimolo. Messi l’ha raggiunto a quota 600 gol e noi abbiamo il derby, quindi lui vorrà andare avanti. E poi vuole vincere la classifica dei marcatori“. E’ convinto dello stimolo che arriverà a CR7 dalle ...

Lionel Messi lanciato verso il Pallone d’Oro 2019? La Pulce punta al sesto sigillo e al sorpasso su Cristiano Ronaldo : Siamo soltanto al 2 maggio ma il Pallone d’Oro 2019 sembra già essere assegnato con largo anticipo. Lionel Messi sembra essere lanciato verso la conquista del prestigioso riconoscimento riservato al miglior calciatore della stagione, l’argentino ha già alzato al cielo il premio per cinque volte e ora punta al sesto sigillo per operare il sorpasso su Cristiano Ronaldo (CR7 è a quota 5, ha vinto nel 2018). Al momento nessuno sembra ...

Balotelli - duro attacco contro Cristiano Ronaldo : 'Non paragonatelo a Messi' : TORINO - Leo Messi non riesce proprio a passare inosservato. In molti lo hanno definito un alieno e ogni occasione è quella giusta per averne conferma. Che sia di un altro pianeta lo pensano in tanti: ...

Balotelli provoca Cristiano Ronaldo : 'Non paragonetelo a Messi' : ROMA - Leo Messi è di un altro pianeta. Lo pensano in tanti: colleghi, amici, tifosi e non solo. E ritorna quindi la fatifica questione: è più forte la Pulce o Cristiano Ronaldo? Mario Balotelli non ...

Messi da urlo in Champions : a quota 600 gol come Cristiano Ronaldo : Marco Gentile Lionel Messi si conferma un fuoriclasse assoluto e con la doppietta realizzata contro il Liverpool è salito a quota 600 gol con il Barcellona, come il suo collega-rivale Cristiano Ronaldo Lionel Messi non ha disputato di certo la sua partita più bella con la maglia del Barcellona, ma la serata di questa sera se la ricorderà a lungo dato che con la doppietta rifilata al Liverpool, in semifinale di Champions League, lo ...

Luciana Littizzetto da Fabio Fazio : 'Allegri - ma Cristiano Ronaldo e Dybala come sono Messi a falli?' : Una Luciana Littizzetto da censura a Che tempo che fa , su Raiuno . Seduta 'in panchina' con Fabio Fazio e il suo ospite Massimiliano Allegri , la comica torinese si è scatenata rivolgendo domande a ...

Luciana Littizzetto da Fabio Fazio : "Allegri - ma Cristiano Ronaldo e Dybala come sono Messi a falli?" : Una Luciana Littizzetto da censura a Che tempo che fa, su Raiuno. Seduta "in panchina" con Fabio Fazio e il suo ospite Massimiliano Allegri, la comica torinese si è scatenata rivolgendo domande a luci rosse all'allenatore della Juventus: "Cristiano Ronaldo come è messo a falli? E Dybala, sotto la do

Messi - miglior marcatore nei 5 top campionati europei. Superato Cristiano Ronaldo : 42 gol e 20 assist. Sono i numeri della strepitosa stagione di Lionel Messi che, a Villarreal, ha regalato l'ennesima magia, fondamentale per il Barça per tornare in partita e dare il via alla rimonta ...

I migliori marcatori dal 2000 a oggi : da Batistuta a Cristiano Ronaldo e Messi : "Il nostro sport ha bisogno di attaccanti leali, marcatori, eroi". Così si esprimeva l'ex capitano della Nazionale tedesca Philipp Lahm riguardo le attitudini e cosa ci si aspetta da quelli che vengono chiamati "numeri 9". oggi, sappiamo che l'attaccante ama scegliere numeri anche abbastanza strani per il ruolo che riveste nello scacchiere tattico. Tuttavia, il nocciolo della questione è un altro: quali sono gli attaccanti che hanno segnato di ...

Juve - Kean : 'Non sono nè Cristiano Ronaldo nè Messi - ma spero di arrivare un giorno al loro livello' : 'sono molto contento, è un altro record - dice l'attaccante bianconero ai microfoni di Sky Sport - sono sempre pronto a batterne altri'. Kean sottolinea che 'il lavoro è l'unica cosa che può aiutare ...