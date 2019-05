I cinque generali di Raggi per la Capitale | la sindaca arruola i militari come dirigenti 

lastampa

(Di domenica 5 maggio 2019) Ogni tanto capita: la politica “” un militare, confidando che una certa allure di ordine e disciplina possa piacere ai cittadini elettori. Ma, chiamati tutti assieme nel cuore di un’amministrazione civile, rappresentano una prima volta: sta capitando in questi giorni a Roma, dove laVirginiaha fatto approvare d...

andreadortenzio : DAL NO AGLI F35, AD AFFIDARE A GENERALI QUASI PENSIONATI LA CONSULENZA DEL COMUNE DI ROMA PER RISPARMIARE 1/ Raggi… - sideweb : I GENERALI IN AUSILIARIA CORTEGGIATI DALLA RAGGI? Roma Capitale punta sui generali in ausiliaria da richiamare in s… - forzearmateeu : Un nuovo post (I GENERALI IN AUSILIARIA CORTEGGIATI DALLA RAGGI? Roma Capitale punta sui generali in ausiliaria da… -