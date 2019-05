Condizioni ancora estremamente gravi per bambina ferita a Napoli

Napoli - operata la bimba ferita nell'agguato in piazza. Condizioni ancora gravi : Asportato il proiettile che ha perforato i polmoni della piccola di tre anni ferita ieri mentre giocava in strada con la nonna. L'obiettivo dell'agguato di camorra era un pregiudicato. E' in coma ...

Atalanta - Ilicic : 'Vogliamo tutto! Condizioni? Non sto ancora bene' : Josip Ilicic , trequartista dell' Atalanta , parla dopo la vittoria sul Napoli a Sky Sport . Lo sloveno ha parlato della sue condizioni fisiche, visto che è entrato dalla panchina: 'Faccio tutto, ma ancora non riesco a calciare bene. L'importante è che abbiamo vinto per rimanere ...

Via della seta - chi ci guadagna e a quali Condizioni? Non l'abbiamo ancora capito : ... in cui le due parti, che dicono di sostenere "pienamente l'obiettivo di sviluppare la connettività seguendo un approccio sostenibile e rispettoso dell'ambiente, emissione di carbonio e l'economia ...

Via della seta - chi ci guadagna e a quali Condizioni? Non l’abbiamo ancora capito : di Monica Di Sisto Ventinove documenti, di cui una “cornice” politica che contiene dieci premesse per contratti commerciali e 19 intese istituzionali. L’incontro tra Governo italiano e cinese della settimana scorsa, se non fosse stato impreziosito dalla visita del presidente Xi e dalla stizza di Bruxelles a trazione franco-tedesca per l’autonoma iniziativa, rientrerebbe in un normale meccanismo di cooperazione tra l’Italia, Paese schiacciato ...

Il sistema carcerario italiano è ancora in Condizioni disumane : Meno reati ma più detenuti, poche misure alternative alla carcerazione e un tasso di suicidi in costante crescita. L'ultimo rapporto sulle carceri italiane fotografa una realtà che continua a ...