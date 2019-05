ATP 1000 Madrid | il sorteggio del tabellone maschile | avvio difficile per Fognini

ATP 1000 Madrid : calendario - orari e guida tv : Dove posso guardare il Masters di Madrid? Il torneo è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD. Gli abbonati che sono in possesso del pacchetto che comprende Sky Go possono ...

ATP Montecarlo – Fognini vince il suo primo Masters 1000 - ma è la cravatta del Principe Alberto ad attirare l’attenzione [GALLERY] : cravatta speciale per un’occasione altrettanto speciale: ecco cosa c’è scritto sull’accessorio indossato dal Principe Alberto per la finale del torneo ATP di Montecarlo Una domenica di Pasqua storica: Fabio Fognini ha vinto oggi il suo primo Masters 1000, battendo nella finalissima del torneo ATP di Montecarlo il serbo Lajovic. L’azzurro è il primo italiano a trionfare in un torneo Masters 1000, regalando a tutti i ...

ATP Masters 1000 Montecarlo : finale Fognini-Lajovic - domani in tv e in streaming su Sky : E' un grande Fabio Fognini quello che, nel pomeriggio di questo sabato 20 aprile, ha sconfitto Rafa Nadal nel terreno a questi più congeniale e ha conquistato la finale al torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista ligure affronterà nella finalissima di domani 21 aprile il serbo Dusan Lajovic, altro finalista a sorpresa nel Principato. Demolito Nadal: impresa contro il re della terra Erano pochi a scommettere su Fabio Fognini alla ...

ATP Montecarlo - Fognini batte Nadal e va in finale : è dal 1976 che un italiano non arriva all’ultimo atto di un Master 1000 : Impresa nel torneo di Montecarlo Fabio Fognini. Il 31enne azzurro ha battuto l’undici volte campione del torneo Rafael Nadal, raggiungendo per la prima volta in carriera l’atto conclusivo in un torneo Masters 1000. Domani affronterà il tennista serbo Dusan Lajovic, autentica sorpresa del torneo. Un 6-4 6-2, quello del tennista ligure, che interrompe la striscia vincente di 18 partite consecutive di Rafael Nadal nel torneo monegasco. L’ultima ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : Lorenzo Sonego agli ottavi - qual è la sua nuova posizione nel ranking ATP? : Lorenzo Sonego ha sconfitto il forte Khachanov e si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, prestigioso torneo sulla terra battuta che si sta disputando nel Principato. Il Tennista italiano ha liquidato il numero 12 al mondo con un perentorio 7-6(4) 6-4 e può così proseguire la propria avventura, ora riposerà un giorno e poi attenderà il vincente del match tra Fucsovics e Norrie con l’obiettivo di farsi ancora ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montecarlo 2019 : esordio positivo per Stan Wawrinka e Borna Coric : Cala il sipario sulla prima giornata del tabellone principale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: sulla terra battuta monegasca quattro gli incontri odierni del primo turno, oltre al completamento delle qualificazioni. Passano al secondo turno il bulgaro Grigor Dimitrov, l’argentino Guido Pella, lo svizzero Stan Wawrinka ed il croato Borna Coric, testa di serie numero 9. I primi otto del seeding sfruttano un bye ...

ATP World Tour Masters 1000 - in esclusiva su Sky Monte-Carlo (14 - 21 Aprile) : Dal 14 al 21 aprile grande tennis su Sky Sport con il torneo maschile di Monte-Carlo, valido per il circuito ATP Masters 1000. Le finali domenica 21, alle 11.30 quella del doppio, alle 14.30 quella del singolare. Primo evento europeo dell’anno del circuito e primo torneo della stagione sulla terra rossa, al Monte-Carlo Country Club diversi fra i più forti tennisti al mondo, compresi i primi tre del ranking mondiale, ...

Tennis - al via l’ATP Masters 1000 di Montecarlo : il torneo maschile su Sky : La stagione Tennistica sta ormai entrando nel vivo e si prepara a un appuntamento che è un vero classico: il torneo maschile di Monte-Carlo, valido per il circuito ATP Masters 1000, che sarà trasmesso integralmente da Sky Sport dal 14 al 21 aprile. Dove vedere ATP Masters 1000 Montecarlo Tv streaming – Un evento da non […] L'articolo Tennis, al via l’ATP Masters 1000 di Montecarlo: il torneo maschile su Sky è stato realizzato ...

Masters Montecarlo 2019 - quote e pronostici dell'ATP 1000 : ormai tutto pronto per l'ATP di Montecarlo, che rappresenta il terzo Masters 1000 di questa stagione. Al via domenica 14 aprile, quando avrà inizio la caccia al netto favorito Rafael Nadal , per ...

ATP Masters 1000 Miami : la finale Federer-Isner oggi su Sky Sport Arena : Saranno Roger Federer e John Isner a contendersi nella serata di oggi, domenica 31 marzo, il successo dell'ATP Masters 1000 di Miami 2019 in corso sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium. La finalissima avrà inizio alle 19:00 italiane e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, canale 205 di Sky, e in diretta streaming su SkyGo. Federer ancora al top, arriverà il titolo numero 101? Giunto a ormai 37 anni, il tennista svizzero si ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : John Isner non abdica - la prima di Auger-Aliassime : Sono John Isner e Felix Auger-Aliassime i primi semifinalisti del Masters 1000 di Miami. L’americano ha sconfitto in due set lo spagnolo Roberto Bautista Agut e lo stesso ha fatto il canadese contro il croato Borna Coric. I due giocatori si ritroveranno di fronte venerdì, in quello che sarà il primo scontro in assoluto tra di loro. Continua la rincorsa al bis di John Isner a Miami. Il gigante statunitense ha vinto in Florida lo scorso anno ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer accede agli ottavi. Tsitsipas vince ed ora sfida Shapovalov : Roger Federer risponde a distanza a Novak Djokovic e si qualifica per gli ottavi di finale. Lo svizzero sconfigge in due set il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 7-5 6-3 e continua il suo cammino verso una possibile finale contro l’attuale numero uno del mondo. Nel prossimo turno, però, lo svizzero dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev, che vince la battaglia dei tiebreak contro l’americano Reilly ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Thomas Fabbiano eliminato da Ilya Ivashka nealla prosecuzione del match di ieri : Dopo l’interruzione di ieri, nella prosecuzione odierna il nostro Thomas Fabbiano perde nel primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Miami contro il bielorusso Ilya Ivashka, che si impone col punteggio di 6-4 1-6 6-3 in complessive due ore e venti minuti di gioco ed affronterà il britannico Kyle Edmund. Si riprende dal punteggio di 6-4 0-3 30-15 per il bielorusso, che è al servizio, ma l’azzurro riesce a strappare nuovamente il ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Thomas Fabbiano fermato dalla pioggia mentre rimontava : La pioggia interrompe per due volte Thomas Fabbiano proprio nel momento migliore, quando è in rimonta contro il bielorusso Ilya Ivashka nel primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Miami: l’azzurro, perso il primo set 4-6, nel secondo al momento della seconda definitiva sospensione era avanti di un break, sul 3-0, con l’avversario al servizio nel quarto gioco, interrotto sul 30-15. Nel primo set per otto giochi il canovaccio è il ...