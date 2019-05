App-spia | non è in gioco solo la riservatezza dei dati | ma anche la nostra libertà

Il Garante mette al bando le App-spia 'Rischiamo la sorveglianza di massa' : Con una lettera inviata il 30 aprile alle massime cariche istituzionali e politiche dello Stato, il Garante della privacy Antonello Soro lancia l'allarme spionaggio. Lo fa parlando esplicitamente di '...

Il Garante mette al bando le App-spia “Rischiamo la sorveglianza di massa” : Appello di Soro dopo il caso del software fuori controllo che ha intercettato migliaia di comuni cittadini: “Privacy sotto attacco. Modificare la legge, limitare l’uso dei programmi e archiviare i dati su server italiani"

Formula 1 - VerstAppen spiazza tutti : “ridotto il gap dalla Mercedes - la Ferrari resta invece lontana” : Il pilota della Red Bull ha analizzato il gap con Mercedes e Ferrari, sottolineando come la Red Bull abbia ridotto sensibilmente quello con il team di Brackley Il ritardo della Red Bull da Ferrari e Mercedes resta, ma si assottiglia ogni giorno che passa. Ne è convinto Max Verstappen, felice per gli aggiornamenti portati a Baku dalla Honda, impegnata ad aumentare l’efficienza della power unit così come l’affidabilità. WANG ZHAO ...

Dacia Duster elettrica : ecco le foto spia e tutto quello che sAppiamo sulla elettrica low cost : Una Dacia Duster elettrica? Sembra di si e potrebbe essere la soluzione del gruppo Renault per proporre un’auto a zero emissioni ad un prezzo low cost La casa automobilisitca ‘low cost’, Dacia, di proprietà del gruppo Renault, starebbe preparando una versione totalmente elettrica del SUV best seller Dacia Duster. A ‘confermarlo’ sono le foto spia scattate sulle nevi del circolo polare artico che raffigurano ...

Casapound alle Europee grazie all'Appoggio di una spia russa : Si chiama Béla Kovacs ma è conosciuto come KGBela, il deputato ungherese che ha perso l'immunità perché accusato di spionaggio. Ed è proprio per il suo sostegno che il partito di Di Stefano e Iannone ha potuto presentare il proprio simbolo alle prossime elezioni senza raccogliere le firme chieste dalla legge Giorgia Meloni fa la sovranista in Belgio: una nuova associazione per ricevere fondi Ue"

Casapound alle Europee grazie all'Appoggio di una spia russa : I contatti tra lo sponsor di Casapound e l'intelligence russa risalirebbero, secondo le indagini, al 2010, ovvero all'inizio dell'attività politica dell'Aemn. Secondo la ricostruzione del giornalista ...

L'Appello di Nicole - la 'Greta italiana' : "Puliamo le spiagge insieme" : Una ragazza di 14 anni, residente in provincia di Como ma innamorata delle spiagge siciliane, ha scritto una lettera al...

Fedez e l'Appello "disperato" ai suoi fan : «Aiutatemi - ho perso la Go-Pro». La risposta che spiazza il rApper : Come vi sentireste se - alla vigilia di un viaggio tanto atteso - vi accorgeste di aver perso una delle cose a cui tenete di più? E che soprattutto aveva conservato proprio per il...

Trump - giravolta libica : il presidente Appoggia Haftar - Italia spiazzata : Una mossa che invece isola l'Italia, rimasta fedele alla politica delle Nazioni Unite nel sostenere la legittimità del governo Sarraj assieme alla condanna della scelta repentina di abbandonare il ...

Il GiAppone ha spiagge bellissime - ma bisogna rispettare alcune regole : La politica di pulizia pubblica del Giappone significa non prevede, salvo rare eccezioni, contenitori per la spazzatura in spiaggia: fondamentale è dunque imballare per bene i propri rifiuti , e poi ...

Exodus - il malware spia italiano su Apple/ Dopo Android trovata variante iOS dell'App : Exodus, il malware spia italiano colpisce gli iPhone: a un mese dallo scandalo che ha visto spiati migliaia di utenti Android, scoperta una variante iOS

Non solo Android - un'App spia per iPhone dagli autori di Exodus : Una ricerca di Lookout rivela l'esistenza di una versione per melafonini dello spyware che ha intercettato illegalmente centinaia di cittadini italiani, svelato dall'organizzazione no profit Security Without Borders , in collaborazione con Motherboard

WhatsApp - le App per spiare le chat dei parenti - ma attenti! : Si chiama Whatsapp Sniffer, una nuova app che consente di spiare le chat di amici e parenti, ma attenti non è un'operazione facile

Minichini - LpRa - : Caro Assessore - ridacci l'area cani. Appello incalzante dalla spiaggia di Lido di Dante : Altre ben note situazioni di ordine pubblico e di decoro, estranee, ed anzi in contraddizione, con la qualità dell'accoglienza e della ricettività, condizionano anch'esse negativamente l'economia e l'...