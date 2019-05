Vela – Settimane intense al Circolo Vela Torbole | tutto pronto per l’Europa Cup Laser

sportfair

(Di sabato 4 maggio 2019)al: squadre agonistiche a pieno regime, i Dragoni hanno concluso il Campionato tedesco ed è ormai prossimaCupcon oltre 300 partecipanti provenienti da 20 nazioni Piena attività alche negli ultimi 10 giorni è stato impegnato su più fronti, raggiungendo grandi soddisfazioni. Da una parte le squadre agonistiche sono state impegnate nell’attività nazionale, con Rayene El Haddadi che a Napoli ha disputato la prima selezione nazionale per la formazione della squadra azzurra per Europei e Mondiali della squadra Optimist Italia. La squadraalla terza Italia Cup di Livorno ha fatto poker con le proprie atlete, che hanno dominato nelle proprie categorie: doppietta nel4.7 di Alessia Palanti e Beatrice Ini, rispettivamente seconda e terza overall, prima e seconda categoria femminile. Doppietta anche tra ...

