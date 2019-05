Tweet rimosso? Trenta non è informata | faccia il ministro La Difesa replica

huffingtonpost

(Di sabato 4 maggio 2019)Unper complimentarsi con la Marina militare per aver difeso dei pescherecci italiani che rischiavano di essere sequestrati dai libici, poi la smentita. E l’attacco del Viminale che chiede alla sua collega Elisabettadi informarsi meglio. La svista dellasi trasforma in un ennesimo terreno di scontro tra alleati di governo.Il post in questione era stato pubblicato sul profilo Twitter del Ministero della: “Pescherecci italiani nel mirino delle motovedette libiche salvati dalla Marina Militare. Il: “Grazie al coraggio dell’@italianavy si è evitato il peggio”, si leggeva nel. La notizia, però, non era corretta.Alle 11e47 il @Ministerodenunciava attacchi di motovedette libiche a pescherecci italiani. Poi hanno cancellato. Che cosa sta succedendo? Milizie pagate da Italia e ...

