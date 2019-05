TERRITORI OCCUPATI L' università-colonia di Ariel e la protesta degli accademici

Airbnb permetterà che sulla sua piattaforma ci siano gli annunci per affittare le case nei TERRITORI OCCUPATI in Cisgiordania : Il 9 aprile la società Airbnb, la società per gli affitti brevi degli appartamenti, ha detto di aver cambiato una decisione presa a fine 2018 sugli annunci per affittare case in Cisgiordania. Nel novembre 2018 Airbnb aveva infatti detto di