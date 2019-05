Rita Pinci | Una bella avventura umana e professionale

La vita a sorpresa di Rita Pinci - fattrice di giornali - adesso anche per il Papa : "La vita è una sorpresa , la vita è fatta di sorprese, di svolte, tornanti". E Rita Pinci appena nominata coordinatrice del mensile "Donne Chiesa Mondo" dell'Osservatore Romano, non nasconde affatto di essere molto contenta di questo nuovo tornante che ha imboccato la sua vita.Dopo le polemiche per le dimissioni di Lucetta Scaraffia, fondatrice del magazine femminile vaticano, a fine marzo, Pinci è da ieri al suo posto, e ...