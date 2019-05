Resident Evil 2 Remake

Nuovi indizi suggeriscono il possibile remake di Resident Evil 3 : In un recente post / tweet dell'account Twitter di Resident Evil, riportato su ResetEra, Capcom ha pubblicato quello che possiamo ritenere un indizio per il possibile remake di Resident Evil 3.Dopo il successo di RE2, sembrerebbe la mossa più naturale per Capcom e del gioco già se ne è parlato poco tempo fa: nel mese di dicembre dello scorso anno il titolo sembrava già in sviluppo, secondo un insider.Come è noto, quasi la prima metà degli eventi ...

Reveal Resident Evil 8 pronto per l’E3 2019? Indiscrezioni al 12 aprile : L’orrore di Resident Evil 8 potrebbe essere meno distante rispetto a quanto i fan possano immaginare. Il nuovo capitolo della saga horror targata Capcom è immancabilmente atteso dai fan della serie, che dopo polemiche su polemiche inerenti gli ultimi capitoli (praticamente dal quarto al sesto, ndr) hanno avuto modo di godere di due trasposizioni videoludiche soddisfacenti con Resident Evil 7 e il remake di Resident Evil 2. Con l’anno di ...

Svolta per Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 : le ricompense si sbloccano pagando : Il remake di Resident Evil 2 e DEvil May Cry 5 rappresentano non solo due delle migliori produzioni videoludiche del 2019, ma anche l'inizio della trionfale rinascita per "mamma" Capcom. L'azienda giapponese è infatti riuscita a riemergere da un periodo decisamente buio, tornando ai vecchi fasti. E lo ha fatto riportando in vita due delle sue saghe più amate e vendute, fortunatamente senza deludere le altissime aspettative dei fan. Ci troviamo ...

I giocatori di Resident Evil 2 possono ora acquistare tutte le ricompense in-game con un DLC : Resident Evil 2 potrebbe essere stato un incredibile ammodernamento di uno dei più grandi classici di tutti i tempi, ma, in molti modi, il gioco sembra decisamente "vecchio" poiché premia i giocatori a seconda di quanto sono bravi nello sbloccare le ricompense. Questi sblocchi riguardano qualsiasi cosa, da costumi, modelli di personaggi e concept art, a ricompense più tangibili come munizioni infinite per certe armi, o anche nuove modalità.Ora, ...

Uscita di Resident Evil 3 Remake a un punto di svolta : è molto vicina nei rumor del 29 marzo : L'Uscita di Resident Evil 3 Remake non è mai stata confermata da "mamma" Capcom. Eppure sono in tanti, anzi tantissimi, ad essere certi che il colosso di Osaka sia effettivamente al lavoro su un rifacimento della terza incarnazione della celebre saga survival horror. Questo a fronte dell'incredibile successo di pubblico e critica riscosso da quello di Resident Evil 2. Apprezzato ampiamente anche dalla redazione di OptiMagazine - fiondatevi sulla ...

Secondo dei rumor - Resident Evil 8 potrebbe arrivare sulla prossima generazione di console nel 2021 : Con Resident Evil 7 e Resident Evil 2 Remake, Capcom è riuscita a riportare in pista una saga che negli ultimi anni aveva perso di vista la sua stella polare, a causa di un quinto e sesto capitolo non proprio impeccabili. Sono quindi in molti a domandarsi quale sia il futuro della storica saga horror.Come riporta Gamerant, il noto leaker Dusk Golem ha rivelato che lo sviluppo di Resident Evil 8 ha subito un lieve ritardo dovuto a problemi ...

Secondo un rumor il remake di Resident Evil 3 sarà disponibile nel 2020 ma non sarà sviluppato da Capcom : Secondo alcune recenti voci, sembra che il tanto atteso remake di Resident Evil 3: Nemesis potrebbe arrivare durante il 2020, è inoltre emerso che il progetto non sarà nella mani di Capcom ma di uno studio esterno.Come riporta Gamerant, il rumor proviene da Dusk Golem, che ha già dimostrato la sua affidabilità rilasciando alcune informazioni su Resident Evil 7, prima che fossero rivelate in via ufficiale. Se le informazioni di Dusk Golem sono ...

Una nuova mod di Resident Evil 2 rimuove completamente Mr. X dal gioco : Probabilmente una delle cose migliori del nuovo Resident Evil 2, che reimmagina il classico del 1998 per un contesto moderno, è il modo in cui gestisce Mr X, rendendolo una presenza terrificante che insegue il giocatore senza sosta. I giocatori hanno apprezzato quanto fatto da Capcom con il personaggio, ma qualcuno forse preferisce giocare senza questa inquietante presenza.Anche se Mr. X potrebbe risultare il punto più alto di un gioco molto ...

Questa mod di Resident Evil 2 porta Captain Marvel nell’horror Capcom : come scaricarla : Le mod di Resident Evil 2 stanno prendendo sempre più piede. Sono innumerevoli le creazioni amatoriali dei giocatori - alcune più riuscite di altre, lo ammetto - ad essere apparse online ad uso e consumo degli appassionati fin dal lancio del videogioco sul mercato. Mod naturalmente disponibili solo per la versione PC, e che rendono assai più varia l'esperienza orrorifica tra le strade di Raccoon City confezionata da Capcom. L'ultima, poi, unisce ...