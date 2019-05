Omicidio commerciante Viterbo | fermato 22enne sudamericano

Viterbo - Omicidio commerciante : fermato un 25enne sudamericano : C'è un fermato per l' omicidio di Norveo Fedeli , il commerciante ucciso venerdì nel suo negozio, nel centro storico di Viterbo . Si tratterebbe di un cittadino ecuadoriano di circa 25 anni. L'uomo è ...

Viterbo - Omicidio commerciante : i carabinieri hanno fermato un uomo : C’è un fermato per l’omicidio di Norveo Fedeli il commerciante di Viterbo ucciso ieri nel suo negozio al centro storico. Si tratterebbe di un cittadino straniero. L’uomo è stato fermato in provincia di Viterbo dai carabinieri di Capodimonte. Il titolare di una jeanseria è stato ucciso nel suo negozio nel centro storico della cittadina, nello stesso quartiere in cui si trova il locale teatro del presunto stupro. L’ipotesi + che sia ...