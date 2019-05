Moto3 – A Jerez arriva la prima pole in carriera per Dalla Porta | Suzuki e Vietti

sportfair

(Di sabato 4 maggio 2019) Il pilota italiano centra laposition in, dietro di lui il giapponesee l’altro azzurroLorenzoconquista laposition in, il pilota della Leopard Racing ferma il crono sull’1:46.011 precedendo di quattro millesimi il giapponese. Grandissima prestazione per l’italiano, che partirà davanti a tutti con l’obiettivo di salire almeno sul podio.Completa lafila Celestino, staccato di un decimo dal connazionale. Niccolò Antonelli e Dennis Foggia scatterannoseconda fila insieme a Gabriel Rodrigo, mentre Canet deve accontentarsi del settimo posto. Completano la top ten Ramirez, Arenas e Romano Fenati, abile a precedere il giapponese Sasaki.L'articolo– Alainpercompletano lafila ...

MotoAbout : Moto3| Dalla Porta conquista la pole position a Jerez. Suzuki e Vietti a seguire. - BassanelliMarco : RT @Gazzetta_it: Moto3, pole Dalla Porta Vietti scatta 3° a Jerez - Thibaut_Goetz : RT @Gazzetta_it: Moto3, pole Dalla Porta Vietti scatta 3° a Jerez -