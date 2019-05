Luciano Spalletti pensa al presente ma anche al suo futuro

lanotiziasportiva

(Di sabato 4 maggio 2019)ieri, oggi e domani: all’Inter restano ancora quattro tappe da superare e l’allenatore, indipendentemente dal contratto sino al 2021 a 4,5 milioni a stagione firmato lo scorso agosto con ilpresidente Steven Zhang, si sente più saldo. Sino a un mese e mezzo fa sembrava appeso a poco più di un filo.L’Inter grazie anon è affondataOra dalla sua ci sono i risultati fin qui ottenuti, uno spogliatoio che è riuscito a non far affondare e una società che non è completamente decisa sulla svolta tecnica.Nel frattempo, è obbligatorio prendersi il terzo posto, blindandolo già stasera a Udine: un risultato che nei piani del tecnico toscano garantisce la permanenza a Milano. Ma che in realtà non esclude del tutto il cambio in panchina e l’arrivo ad Appiano di Antonio Conte. Già, Conte.L’ex c.t. azzurro è l’uomo che tutti vogliono e tanti corteggiano con ...

Inter : ?? | NEWS @Vecino non farà parte della lista dei convocati di Luciano Spalletti in vista di #UdineseInter. Durante… - Inter : ?? | CONVOCATI ?? Ecco i 2?2? nerazzurri a disposizione di Luciano #Spalletti per #UdineseInter #FORZAINTER ???? - Inter : ?? | CONFERENZA Luciano #Spalletti in 6?0? secondi ???? Alla vigilia di #UdineseInter -