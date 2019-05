Lanciata la capsula Dragon | a bordo un carico di mini-organi

Spazio : Lanciata la capsula Dragon di SpaceX - a bordo 2 - 5 tonnellate di rifornimenti : lanciata con successo la capsula Dragon SpaceX, con a bordo rifornimenti per la Stazione Spaziale Internazionale. L’operazione era stata rinviata più volte in precedenza per motivi dovuti alla posizione della ISS e a un problema al sistema di alimentazione elettrica della piattaforma robotica nell’Oceano Atlantico, necessaria per l’atterraggio del razzo Falcon 9 riutilizzabile. La capsula Dragon raggiungerà la Stazione Spaziale ...