Se mi fai stuprare le tue figlie | poi io e te ci sposiamo E la madre cede

ilgiornale

(Di venerdì 3 maggio 2019) Pina Francone L'orrore in Germania, dove un uomo ha chiesto alla sua compagna di poter abusare sessualmente delle sue, come condizioni per sposarla. E la donna ha acconsentito"Se mi faile tue, io ti sposo". È la richiesta brutale e agghiacciante avanzata da un uomo alla sua compagna. E la cosa assurda è che la donna ha acconsentito allo stupro, pur di essere portata all'altare.L'orrore in Germania, in quel di Malchow, città nel nord del Paese: qui la mamma ha permesso al suo fidanzato di abusare sessualmente delle sue due bambine, di uno e di quattro anni.L'orco, come scrive Il Messaggero, è un 34enne con prenti penali: in passato, infatti, era già stato condannato a un anno e quattro mesi di galera per aver violentato la sua stessa figlia.Il mostro ha conosciuto ladegenere su una chat di incontri e dopo qualche settimana di ...

