Roma | i tifosi con Ranieri Striscione a Trigoria | ' Siamo con te'

Roma - i tifosi stanno con Ranieri. E col 4° posto può restare : Se fossero delle elezioni primarie, non rappresenterebbe niente più che un robusto "endorsement" da parte dei militanti di partito, ma il dato è di quelli da non trascurare. Ovvero, se la Roma non ...

Roma - Rolando ''il bruscolinaro'' - cacciato dall'Olimpico : tifosi in rivolta : Antonio Prisco Sta facendo clamore tra i tifosi di Roma e Lazio la storia di Rolando, venditore di noccioline e arachidi a cui non è più consentito l'accesso allo Stadio Olimpico perchè senza licenza In attesa di conoscere gli esiti dell'ultima fase della stagione sportiva, sta facendo sempre discutere tra i tifosi di Roma e Lazio la storia di Rolando ''il bruscolinaro'', venditore di arachidi e noccioline a cui è stato vietato ...

Conte braccato dai tifosi giallorossi : “io alla Roma? Vediamo…” : Antonio Conte accostato con insistenza alla Roma in vista della prossima stagione, intanto la squadra sta lottando per raggiungere la Champions Antonio Conte è sempre più vicino al ritorno in Serie A. Il tecnico dopo l’esperienza al Chelsea è stato accostato ad Inter e Milan, ma sembra essere la Roma la squadra più vicina ad accaparrarsi i suoi servizi. Conte è stato intercettato da alcuni tifosi ed una giornalista di laroma.info ...

Roma-Cagliari - Maran : “Vogliamo far felici i nostri tifosi” : ROMA CAGLIARI Maran- Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Roma e Cagliari ha fatto il punto della situazione per il match di domani, ma soprattutto per il futuro della compagine isolana. Rossoblù chiamati alla prova del nove per cercare di difendere il 10° posto in classifica. Maran crede nell’obiettivo e […] L'articolo Roma-Cagliari, Maran: “Vogliamo far felici i nostri tifosi” ...

Nainggolan : «A Roma i tifosi sono più calorosi» : Roma - Per la prima volta dal suo addio Radja Nainggolan sabato scorso ha ritrovato di fronte la sua ex squadra. Un trasferimento quello dalla Roma all'Inter molto sofferto dal belga per il suo ...

Ancora una Romana sulla strada della Cestistica : "Tifosi siate con noi" : La Spezia - Vigilia di Pasqua sul parquet per la Crédit Agricole Carispezia, che domani alle 18.30 ospiterà la Gruppo Stanchi Athena Roma al PalaMariotti, nella gara valida per la 28° giornata del ...

‘Lo facevo pure io’ : l’originale iniziativa di Hyundai che premia i tifosi della Roma [VIDEO] : Hyundai, Main Global Partner e Official Car Partner di AS Roma, ha regalato a un tifoso giallorosso un’esperienza indimenticabile in occasione del Match Sponsor Day lo scorso 31 marzo. Il giovane fan aveva commentato sui social della squadra un gol a suo dire troppo facile. Pochi giorni prima del big match contro il Napoli, la società giallorossa aveva infatti pubblicato sui social un video dei gol di Cengiz Ünder per celebrarne il rientro ...

Roma-Udinese conferenza Ranieri : “Tifosi aiutateci - vogliamo la Champions” : ROMA UDINESE conferenza Ranieri –“Se è scattato qualcosa nella testa della squadra? Credo sia ancora troppo presto per dirlo, ci vogliono altre prove. E’ logico che la prestazione con la Sampdoria ha dato più fiducia a tutti ma dobbiamo continuare”. Sono le parole del tecnico della Roma, Claudio Ranieri, alla vigilia della sfida con l’Udiense […] L'articolo Roma-Udinese conferenza Ranieri: “Tifosi ...

Roma - Ranieri : "I tifosi siano con noi. Totti uomo della rinascita" : A due giorni dalla sfida di campionato contro l'Udinese, Claudio Ranieri torna in conferenza stampa, ripartendo dalla vittoria con la Sampdoria: 'Presto per dire se nella squadra sia scattato qualcosa.

Inter - Nainggolan in visita a Roma : i tifosi giallorossi gli chiedono di tornare : Uno degli acquisti più importanti della scorsa sessione estiva di calciomercato dell'Inter è stato sicuramente Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è stato preso dalla Roma per venticinque milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo, in un'operazione complessiva da quaranta milioni di euro. Il Ninja, però, non è riuscito a dimostrare sempre il proprio valore in questa stagione, condizionato da diversi problemi fisici ...

Nainggolan - visita a Roma. E i tifosi : "Quando torni?" : Un anno fa, era il 10 aprile, la Roma batteva il Barcellona per 3-0 in una delle notti più belle della sua storia recente. A segnare il gol decisivo Kostas Manolas, tra i leader Radja Nainggolan. Oggi ...

Social - troppi insulti e Monchi blocca i tifosi Romanisti : Se lo tagghi, lui ti blocca. Come riporta il sito del Corriere dello Sport è scontro Social tra i tifosi della Roma e Ramon Monchi, l'ex direttore sportivo che ha 'abbandonato la nave' giallorossa per tornare al 'porto sicuro', il Siviglia. Qualche parola di troppo ...

Roma - i tifosi : «Ma quale allenatore - De Rossi in campo altri 10 anni. Champions - si può» : Roma - 'Ma quale allenatore, deve giocare altri dieci anni' . Il post Sampdoria-Roma è tutto dedicato a lui, a Daniele De Rossi . Simbolo e capitano della Roma, autore del gol vittoria , che potrebbe ...

Roma - De Rossi sempre più leader : prima il gol - poi carica i tifosi presenti a Marassi : prima la zampata vincente ad un quarto d'ora dalla fine e l'esultanza pazza di gioia. Poi il classico saluto ai propri tifosi, che però a questo giro è stato un po' diverso. Daniele De Rossi si è ...