MotoGP | Qualifiche GP Spagna 2019 | come vederle in tv su Sky e TV8 Orari | programma

MotoGP - GP Spagna 2019 : domani le qualifiche (4 maggio). Programma - orari e tv : Sabato 4 maggio si disputeranno le qualifiche del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica e verrà assegnata la pole position, si preannuncia grande spettacolo e grande battaglia tra i vari centauri che cercheranno di scattare il più avanti possibile sul tracciato di Jerez. La giornata si aprirà con due sessioni di prove libere, poi la Q1 che assegna due pass per la Q2 dove i ...

MotoGP - Meregalli esalta Valentino Rossi : “si è sentito subito a suo agio - le qualifiche lo hanno confermato” : Il Team Director della Yamaha ha analizzato i risultati ottenuti in qualifica da Valentino Rossi e Maverick Viñales Sorride ma non troppo la Yamaha dopo le qualifiche del Gp di Austin, considerando il secondo posto di Valentino Rossi e il sesto di Maverick Viñales in griglia. AFP/LaPresse Risultati che ha provato a spiegare al sito ufficiale Maio Meregalli, che ha parlato al sito ufficiale del team: “le pessime condizioni meteo del ...

MotoGP - Viñales non si nasconde : “ho avuto paura durante le qualifiche - la moto non stava in piedi” : Il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della Yamaha, svelando di aver dovuto fare i conti con il forte vento Sesto tempo per Maverick Viñales nelle qualifiche del Gp di Austin, lo spagnolo non è riuscito ad agguantare la prima fila come il suo compagno di squadra, piazzatosi alle spalle di Marc Marquez. AFP/LaPresse Una giornata complicata per il rider della Yamaha, che ha dovuto fare i conti con il forte ...

MotoGP – Dovizioso non si abbatte dopo le qualifiche : “condizioni complicate - ma conosciamo il nostro potenziale e vogliamo recuperare” : Condizioni avverse che sfavoriscono le Ducati nelle qualifiche del Gp di Austin, ma Petrucci e Dovizioso non perdono la calma: i due ducatisti carichi per la gara di domani Oggi, nelle qualifiche del GP delle Americhe in programma sul Circuit Of The Americas nei pressi di Austin (USA), Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso hanno ottenuto rispettivamente l’ottava e la tredicesima posizione sulla griglia di partenza per la gara di domani. In ...

MotoGP - Gp Austin Qualifiche : Marquez - 'Ogni anno diventa più difficile' : Il Campione del Mondo in carica è partito subito forte, facendo registrare la migliora prestazione assoluta già al primo passaggio. Nella seconda uscita è sembrato essere leggermente più in ...

MotoGP - GP Austin : i risultati delle qualifiche. Marquez in pole - 2° Rossi. Dovizioso 13° : La griglia di partenza 1 nuovo post Il meglio del sabato di Austin: - La griglia di partenza - Moto3, Antonelli in pole - Pioggia e fulmini, cancellate le terze prove libere Cronaca a cura di ...

VIDEO MotoGP - Highlights Qualifiche GP Usa 2019 : Valentino Rossi secondo a 2 decimi da Marquez : Marc Marquez ha conquistato la settima pole-position in altrettante edizioni del GP delle Americhe 2019: domani il campione del mondo in carica della MotoGP sarà il grande favorito per il successo finale. L’unico in grado di impensierirlo sembra Valentino Rossi, ottimo secondo a poco più di due decimi dall’iberico: il Dottore si è detto soddisfatto per i progressi mostrati dalla Yamaha. Solo 13°, invece, Andrea Dovizioso, addirittura ...

MotoGP - GP Usa 2019 : risultato qualifiche. Marc Marquez fa 7 su 7 - Valentino Rossi magnifico 2°! Dovizioso in quinta fila : E sono sette! Marc Marquez (Honda) centra infatti la sua settima pole position del Gran Premio degli Stati Uniti della MotoGP, dando il via al suo attacco all’ennesimo fine settimana perfetto sul tracciato di Austin, dove ha già trionfato in tutte e sei le occasioni nelle quali ha corso nella classe regina. Sul Circuit of The Americas, ormai completamente asciutto dopo la tantissima pioggia della mattinata texana (che ha anche costretto ...

MotoGP Austin 2019 : segui le qualifiche LIVE : Per il vicecampione del mondo sarà quindi una gara all'insegna della rimonta a partire dalla 13esima piazza. 17esima posizione per Andrea Iannone, preceduto dall'Aprilia di Aleix Espargarò in ...

Griglia di partenza MotoGP - risultati e classifica Qualifiche GP Usa 2019. Marquez in pole davanti a Valentino Rossi. Dovizioso 13°! : Le Qualifiche del GP degli Stati Uniti, sul tracciato di Austin, sorridono neanche a dirlo a Marc Marquez. L’alfiere della Honda ha conquistato l’ennesima pole su questa pista, confermando il suo grandissimo feeling con il layout del Texas. Alle sue spalle un eccellente Valentino Rossi che riesce a portarsi quasi in scia al rivale spagnolo, con 273 millesimi di ritardo. Completa la top-3 l’altra Honda di Cal Crutchlow ...

Griglia di partenza MotoGP, risultati e classifica Qualifiche GP Usa 2019 (Q1) 1 99 J. LORENZO 2:05.855 2 9 D. PETRUCCI +0.036 3 4 A. Dovizioso +0.052 4 36 J. MIR +0.292 5 41 A. ESPARGARO +0.609 6 30 T. NAKAGAMI +0.641 7 29 A. IANNONE +0.672 8 5 J. ZARCO +0.969 9 88 M. OLIVEIRA +1.256 10 55 H. SYAHRIN +1.515

MotoGP – Spiove in Texas - piloti pronti a darsi battaglia : i nuovi orari delle qualifiche di Austin : Dopo la cancellazione delle Fp3 di tutte le classi, ad Austin confermati gli orari delle qualifiche di MotoGp, Moto2 e Moto3 Dopo la tempesta che si è abbattuta sul circuito di Austin e che ha causato la cancellazione delle terze prove libere del Gp delle Americhe, la direzione gara conferma gli orari delle qualifiche di MotoGp, Moto2 e Moto3. Sulla pista texana infatti il tempo è migliorato, anche se grossi nuvoloni ancora sovrastano il ...

LIVE MotoGP - GP Usa 2019 in DIRETTA : qualifiche confermate! Si inizia alle 20.30 con le FP4! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli USA 2019, terzo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Austin i team della classe regina si concentreranno sulla definizione degli assetti in vista delle qualifiche di domani e anche della gara di domenica. Il grande favorito della vigilia è senza ombra di dubbio Marc Marquez. L’iberico è stato il dominatore assoluto del round americano in MotoGP: sei vittorie, ...