Manduria | 66enne torturato e ucciso | otto ragazzi in carcere

Manduria - il gip dispone il carcere per i 6 minorenni fermati per torture al 66enne. Restano in cella anche i due maggiorenni : Tutti in carcere. È la decisione presa dai due gip di Taranto, quello del tribunale ordinario e quello per i minorenni, che dovevano decidere sulla convalida dei fermi degli 8 ragazzi ‘incastrati’ dalla magistratura per le torture e il sequestro di Antonio Stano, il 66enne vittima delle baby-gang poi deceduto all’ospedale del comune tarantino. Giovedì sera era la giudice Paola Morelli aveva deciso sui 6 minori dopo gli ...

Manduria - interrogati sei degli 8 fermati per torture sul 66enne : “Sono dispiaciuti” : Si sono dichiarati “dispiaciuti” per le loro condotte, si sono riconosciuti nei video acquisiti dagli inquirenti e hanno circostanziato il loro ruolo, alcuni degli otto giovani sottoposti a fermo dalla procura ordinaria e da quella per i Minorenni di Taranto nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Antonio Stano, il 66enne pensionato di Manduria deceduto il 23 aprile scorso dopo tre interventi chirurgici. Stano è stato vittima di ...

Manduria - “oggi ha preso tante mazzate” : le chat con i racconti delle aggressioni del branco al 66enne. Pm : ‘Violenza inaudita’ : “Mba osci assai mazzati e pijatu”. Aveva preso tante botte Antonio Cosimo Stano, più volte, dentro casa sua. Con mazze, bastoni e scope quando gli schiaffi e i calci non bastavano a soddisfare la sete di “crudeltà e violenza” del branco. Picchiavano e filmavano, i ragazzini di Manduria. Quelli della “compagnia degli orfanelli”, come si chiamavano in chat. Lo scambio frenetico su Whatsapp di foto, audio e video ...

Manduria - 66enne picchiato a morte da baby gang/ Otto arresti - 6 sono minorenni : Manduria in lutto per la morte di Antonio Stano, segregato in casa e ucciso da baby gang: l'ultimo saluto dei suoi cari e le ultime notizie.

Manduria - 66enne picchiato a morte : otto fermi per tortura e sequestro - sei sono minorenni : La baby gang che ha pestato e torturato Antonio Cosimo Stano incastrata dai video diffusi in chat. I ragazzi sono accusati anche di danneggiamento e violazione di domicilio aggravati

Manduria - funerali blindati per il 66enne vittima della baby gang : luogo cambiato all'ultimo : Diverse persone sono rimaste fuori: all'interno dell'Oasi Santa Maria per la celebrazione dei funerali di Antonio Stano, morto il 23 aprile: una cinquantina di persone all'interno, diverse altre rimaste fuori

Manduria - le frasi choc dopo le sevizie al 66enne : «Era un passatempo» : Violenti per gioco o per noia. Avevano preso di mira un pensionato che aveva problemi psichici, viveva da solo, appariva indifeso, succube, e non reagiva alle provocazioni. Per loro era diventato uno...

