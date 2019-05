Mainz-Lipsia 3-3

sport.sky

(Di venerdì 3 maggio 2019) Dopo essere stato in svantaggio, ilè riuscito a realizzare le ultime 2 reti di questa pirotecnica partita, pareggiando per 3-3 il confronto con il. Jean-Philippe Mateta ha segnato il gol ...

RisultatiClassi : Pareggio prestigioso per il #Mainz 3 - 3 contro il #Lipsia, ed ininfluente per gli ospiti in chiave terzo posto.… - infobetting : Mainz 05-RB Lipsia: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Roten Bullen a caccia - ore_il : Pronostico Mainz-Lipsia Bundesliga Venerdì 3 Maggio -