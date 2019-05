Guendalina Rodriguez | ' Ho avuto rapporti con Mauro Icardi'

Mauro Icardi - la trans Guendalina Rodriguez rivela : «Ho fatto sesso con lui : che c'è di male?» : Guendalina Rodriguez (presunta fidanzata di Gennaro Lillio, ex compagno di Lory Del Santo e concorrente del Grande Fratello 16, fino all'età di 18 anni Guendalina ha vissuto una doppia...

Gf - Guendalina Rodriguez : "Ho avuto una relazione con Gennaro" : Abbiamo imparato a conoscere Guendalina Rodriguez dopo "l'affaire" Langella-Dal Corso, la trans che di professione fa la escort, infatti, qualche settimana fa ha rivelato di conoscere molto bene Andrea. Da qui si sono susseguite una serie di indiscrezioni, colpi di scena e rivelazioni inaspettate, "non che ci sia qualcosa di male nell'uscire con una trans, ma almeno che tutti questi personaggi famosi non sputassero nel piatto nel quale hanno ...

Gennaro Lillio del Grande Fratello : flirt con Guendalina Rodriguez? : GF 16, Gennaro Lillio e Guendalina Rodriguez: Garth svela un retroscena su loro due E’ appena terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E Barbara d’Urso, nella seconda parte del programma, ha dato ampio spazio a ciò che è successo ieri sera nella seconda puntata del suo Grande Fratello. Tanti gli ospiti invitati a dibattere di questo argomento, tra i quali anche Roger Garth. Proprio quest’ultimo ha fatto molto parlare per ...

U&D - Guendalina Rodriguez conferma presunta bisessualità di Dal Corso : 'Potrei rovinarlo' : Andrea Dal Corso è senza dubbio uno dei personaggi del gossip di Uomini e Donne del momento. Dopo il 'no' a Teresa Langella durante la puntata serale della scelta, trasmessa un mese fa, di recente è tornato ospite dello studio del Trono Classico per spiegare i motivi del suo rifiuto, per poi chiedere una seconda possibilità alla tronista. Dopo avere espresso i suoi comprensibili dubbi, la Langella lo ha accolto a Napoli per un paio di giorni ma, ...

Guendalina Rodriguez : 'Andrea Dal Corso è un finto etero' : Andrea Dal Corso e Teresa Langella la scorsa settimana sono stati protagonisti di un acceso confronto per via del "no" che il corteggiatore ha rifilato alla tronista napoletana dopo essere stato scelto. Dopo il rifiuto, sono iniziate a circolare alcune voci sul suo conto che hanno messo in dubbio la sua eterosessualità. A confermare tutto ciò la trans brasiliana Guendalina Rodriguez, nota per essere stata concorrente di alcuni reality stranieri. ...

Uomini e donne - la trans Guendalina Rodriguez e la bomba sul cavaliere Andrea Dal Corso : "Potrei rovinarlo" : bomba trans su Uomini e donne. A uscire allo scoperto è Guendalina Rodriguez, transessuale salito alla ribalta per una presunta love story con l'ex milanista Niang e che ha ammesso di frequentare il cavaliere del Trono Classico Andrea Dal Corso, ex Temptation Island e soprattutto protagonista di un

La dichiarazione shock di Guendalina Rodríguez su Andrea Dal Corso : “E’ un bisessuale potrei rovinarlo” : La dichiarazione shock di Guendalina Rodríguez su Andrea Dal Corso di uomini e donne Continua a far parlare di sè Andrea Dal Corso di Uomini e Donne dopo aver archiviato, sembra definitivamente, la sua conoscenza con Teresa Langella. Le vicende sentimentali dell’ex corteggiatore non sembrano molto chiare, dopo che qualche giorno fa è uscita allo scoperto la trans Guendalina … Continue reading La dichiarazione shock di Guendalina Rodríguez ...

Uomini e Donne - parla Guendalina Rodriguez : "Sono una trans ed escort - conosco bene Andrea dal Corso. Finto etero" : Colpo di scena nell'intricato post-scelta di Teresa Langella. Abbiamo potuto vedere in questi giorni che i rapporti con il ragazzo che avrebbe voluto vedere al suo fianco, Andrea dal Corso, sono degenerati in seguito al rifiuto della scelta dell'ex tronista napoletana. Entrambi si sono presentati a Uomini e Donne per provare a chiarire e ripartire da zero ma le tensioni sono rifiorite e la situazione è nuovamente ...