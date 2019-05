«Giallo Pantani» | tutti i misteri sul Pirata in un documentario

Tutta la verità - Giallo Pantani - Nove indaga sulla morte del Pirata : Dopo essersi occupato del Delitto di Garlasco, il nuovo ciclo di Tutta la verità indaga sulla morte di Marco Pantani, trovato senza vita per overdose in un hotel di Rimini in 14 febbraio 2004 . Si intitola Giallo Pantani il doc in onda questa sera, giovedì 2 maggio, alle 21.25 su Nove (DTT, 9), prodotto da Verve Company per Discovery Media e firmato da Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli.prosegui la letturaTutta la verità - Giallo Pantani, ...