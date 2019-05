Commerciante di 70 anni ucciso con uno sgabello  a Viterbo durante una rapina

corriere

(Di venerdì 3 maggio 2019) L’uomo è stato trovato in terra: a scoprire il cadavere alcuni passanti che aveva notato del sangue sull’uscio del locale. Al vaglio le telecamere di sicurezza

Chicomesol : RT @LaStampa: La vittima, 70 anni, era a terra in un lago di sangue. - saraverta : RT @LaStampa: La vittima, 70 anni, era a terra in un lago di sangue. - MaricaGusmitta : RT @LaStampa: La vittima, 70 anni, era a terra in un lago di sangue. -