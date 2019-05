Cade un elicottero nel Mantovano | morto il pilota

Mantova - Cade elicottero : il pilota è morto : Pina Francone Un elicottero è caduto a Pegognaga, in provincia di Mantova . Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Una vittima Un elicottero è caduto in provincia di Mantova , nella zona industriale di Pegognaga, vicino allo svincolo dell’autostrada, questa mattina intorno alle ore 11:30. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma al momento non si conoscono particolari su eventuali vittime, anche se i ...

Elicottero Cade in parco nazionale - 5 morti : Quattro cittadini americani e un pilota keniano sono morti in un incidente in Elicottero avvenuto ieri sera vicino al lago Turkana in Kenya. L'Elicottero e' caduto poco dopo essere decollato, insieme a un altro velivolo, da un'isola nel lago Turkana nel parco nazionale dell'Isola Centrale nel nord ovest del Kenya. Non vi sono superstiti tra le persone a bordo. Le cause dell'incidente non sono ancora state determinate, aperta un'inchiesta.