Salvini | bene Ungheria | nuova Europa proteggerà le sue frontiere

Salvini e il bacio tra Gaia e Matilde : "Auguri - pace e bene sorelle" - : A Caltanissetta due ragazze si sono avvicinate per un selfie, ma poco prima dello scatto si sono baciate lasciando di stucco il vicepremier. Il ministro ha pubblicato online l'immagine condivisa da ...

**Amministrative : Salvini a Bagheria contro il grillino Cinque - 'non ha operato bene'** : Bagheria (Palermo), 25 apr. (AdnKronos) - "Attenti per chi votate a Bagheria, perché quello che doveva essere il sindaco del cambiamento non mi pare abbia ben operato, ma non voglio fare polemica". Lo ha detto il il vice premier Matteo Salvini alla fine del comizio a Bagheria parlando del sindaco us

Festa della Liberazione - Fornero graffia : "Salvini? Farebbe bene a starsene un po' zitto…" : Elsa Fornero all'attacco di Matteo Salvini. L'economista, che fu ministro del Lavoro nel governo Monti, è stata ospite nelle scorse ore di DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su La7.In collegamento con lo studio, l'accademica si è scagliata contro il responsabile del Viminale. "L'ha colpita la foto di Salvini con il mitra?", le chiede il presentatore e lei risponde con una secca stoccata al leader della Lega: "Ci sarebbero ...

Elsa Fornero a Di Martedì si scaglia contro Salvini : 'Farebbe bene a stare zitto' (VIDEO) : Quello di Elsa Fornero a Di Martedì è stato un intervento particolarmente polemico nei confronti dell'operato del governo, per i toni assunti nei giorni scorsi: non è mancata una stilettata particolarmente dura nei confronti di Matteo Salvini, dopo le ultime vicende che lo hanno riguardato e che hanno destato non poche polemiche. Dal mitra alla querelle sul 25 aprile. La Fornero contesta i toni del governo e di Salvini Sono giorni in cui i ...

Foto con il mitra - Salvini : “Polemiche fondate sul nulla. Se la sinistra attacca vuol dire che stiamo lavorando bene” : Il Salva Roma, la durata del governo, le polemiche della sinistra sulla sua Foto mentre imbraccia un mitra. Da Pinzolo, in Trentino, il vicepremier Matteo Salvini parla delle prossime tappe del suo lavoro, sia in Italia che in Europa, ma il gancio di cronaca sono le accuse della sinistra dopo che il suo spin doctor Luca Morisi ha pubblicato su Facebook un’immagine che ritrae il leader del Carroccio con un mitra in mano a corredo di un ...

Il «volemose bene» di Di Maio e il mitra di Salvini : le vacanze (e le foto social) dei due leader : Uno storytelling opposto delle ferie pasquali: se da un lato il capo politico dei Cinquestelle mostra foto d’amore con la sua Virginia Saba, lo spin doctor del segretario leghista mostra il ministro “armato” e pronto alle europee

Il «volemose bene» di Di Maio e il mitra di Salvini - le vacanze - e le immagini social - dei due leader : A Pasqua il Parlamento è in vacanza, anzi è in maxi ponte tra 19 aprile e 6 maggio, e mentre le cronache non risparmiano tragedie devastanti, come gli attentati in Sri Lanka, la politica prosegue nella sua sede ormai naturale, i social, perfetti per costruire il grande storytelling collettivo che ha sostituito l'ormai obsoleta macchina della propaganda. Due anni fa Silvio ...

Flat tax - Salvini : 'Governare con la Lega fa bene ai Cinque Stelle' : 'Oggi Di Maio proponeva di dare più poteri alle forze dell'ordine, ma, fino a poco tempo fa, erano i Cinque Stelle a voler mettere il numeretto sul casco dei poliziotti. Evidentemente governare con la ...

Salvini - per un giorno Roma spicca bene : Roma, 13 APR - "Un giorno, ogni tanto, Roma è in modo positivo al centro dell'interesse del mondo. Spero lo sia tutti i giorni, e non solo per le metropolitane ferme, la sporcizia, per i topi o il caos delle periferie". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando della Formula E. ...

Migranti - barcone intercettato dai libici. Salvini soddisfatto : "Molto bene" : Matteo Salvini è soddisfatto. Le Ong no. Si chiude con l'intervento della Guardia costiera libicail naufragio di una ventina di Migranti a bordo di un barcone partito dalle coste della Libia. Ad annunciare l'operazione da parte della Marina di Tripoli sono sia il ministro dell'Interno che Allarm Phone. "Molto bene", esulta il leader della Lega. "Saranno riportate in una zona di guerra", ribatte il servizio telefonico che per primo aveva raccolto ...

I dissidenti 5S all'attacco "Bene svolta anti Salvini - ora archivi le espulsioni" : Con l'esacerbarsi dello scontro tra Lega e 5Stelle, soprattutto su diritti e famiglia, i dissidenti pentastellati ne approfittano per chiedere una sorta di "condono" delle sanzioni che pesano sulla loro posizione. "Bene la svolta purché non sia solo immagine", dice all'agenzia Adnkronos Elena Fattori, "Sarebbe un segnale importante chiudere la vicenda delle nostre espulsioni. Ad oggi le sanzioni sono soprattutto nei confronti di chi si è opposto ...