Pil | Boccia | Non basta un decimale per dire che è fatta

Sottozero. Rapporto Ocse sull'Italia : "Pil -0 - 2%". Bocciata quota 100 e "il Reddito non aiuterà la crescita" : Negli ultimi anni l'Italia ha registrato una "ripresa modesta" che ora "si sta indebolendo" tanto che nel 2019 "il Pil dovrebbe registrare una contrazione dello 0,2% e un aumento dello 0,5% nel 2020. Le stime aggiornate dell'Ocse contenute nel Rapporto sull'Italia, parlano chiaro: "La politica di bilancio espansiva e una debole crescita faranno lievitare il disavanzo delle finanze pubbliche, che passerà dal 2,1% del Pil nel 2018 al 2,5% ...

Pil - Boccia : non dibattere su decimali - bisogna reagire : Roma, 31 mar., askanews, - "Il punto non è dibattere sui decimali" del Pil "ma come reagire come Paese. Dobbiamo reagire noi, recuperare fiducia e lavorare sui fondamentali. bisogna evitare la ...

Pil - Boccia : ''Sblocca cantieri non sia marginale'' : Fare in modo che lo sblocca cantieri non sia marginale. Lo chiede il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia 29 marzo 2019