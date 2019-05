MotoGP | le 5 risposte che dovrà darci il GP di Spagna

oasport

(Di giovedì 2 maggio 2019) Dopo le due settimane di sosta post-Austin, il Mondiale2019 sbarca finalmente in Europa per disputare il Gran Premio disul circuito di Jerez de la Frontera. Dopo quanto accaduto in Texas, e nel complesso nei primi tre appuntamenti della stagione, la gara andalusa racchiude in sé numerosi spunti di interesse, sotto ogni punto di vista. Andiamo, quindi, ad analizzare i cinque più importanti.1 Marc Marquez avrà la sua rivincita? Nel Mondiale, in questo momento, senza ombra di dubbio, non c’è nessun pilota più arrabbiato del campione del mondo. La sua caduta, quando stava dominando il Gran Premio degli Stati Uniti, con conseguente fuga in classifica generale, per usare un eufemismo non è certo andata giù al campione del mondo in carica. Quale migliore occasione per rifarsi, dunque, del Gran Premio didi Jerez de la Frontera? La prima gara di casa ...

Luca_Marini_97 : Quale punto del Circuito di Jerez preferisco di più? E, quale è il più difficile? #TechTuesday ?? Tutte le rispost… - Donatella4658 : RT @Luca_Marini_97: Quale punto del Circuito di Jerez preferisco di più? E, quale è il più difficile? #TechTuesday ?? Tutte le risposte ne… - XabierYellow46 : RT @Luca_Marini_97: Quale punto del Circuito di Jerez preferisco di più? E, quale è il più difficile? #TechTuesday ?? Tutte le risposte ne… -