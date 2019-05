Marcello Lippi a tutto campo | Gattuso | Conte | Allegri | la Cina e il confronto

calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019), a margine della presentazione della “Academy” a Viareggio, ha parlato ai microfoni di Sky affrontando diversi argomenti. Ecco le sue parole.– “Mando un abbraccio forte ae gli dico che deve smetterla di dire che è colpa sua, lo dice spesso. Ci mancherebbe, è sempre colpa dell’allenatore quando le cose non vanno bene, ma lui lo dice troppo spesso.? Sono convinto che privilegerà una squadra con un progetto, magari non per forza blasonata.? Fa bene a rimanere alla Juve almeno fino a quando non pensa sia concluso un ciclo come avvenne a me, salvo poi tornare e vincere ancora a dimostrazione che magari non era finito“.– “Ho un bellissimo rapporto con la, ho parlato con tutti recentemente. Sono gratificato dalla considerazione che c’è nei miei ...

