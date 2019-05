M5S | addio referendum sull' euro adesso si punta sul salario minimo

Siri a un passo dall’addio. Il M5S chiede a Conte un decreto per cacciarlo : La prima data utile è lunedì 29 aprile, ma la coincidenza di un consiglio dei ministri delicato sulle nomine Bankitalia e una missione di mezzo governo in Tunisia martedì 30, fa sì che possa slittare al 2 maggio il giorno clou del caso Siri: quando cioè il premier Conte deciderà le sorti del sottosegretario indagato dopo averlo incontrato a Palazzo...

Salvini massacra il M5S : "Salva-Roma addio" - la resa dei conti. Di Maio diserta il CdM? No - arriva di corsa : Tutto come previsto: il Consiglio dei Ministri assomiglia a una resa dei conti. Chiamato ad approvare il decreto crescita e il cosiddetto salva-Roma (provvedimento che mira a tagliare il debito della capitale), Luigi Di Maio ha deciso di disertare l'incontro, salvo poi precipitarvisi in fretta e fur

Luigi Di Maio travolto da una valanga politica : addio M5S - chi lo scarica per sostenere Matteo Salvini : Non soltanto i sondaggi preoccupano i grillini, quei sondaggi che danno la Lega sempre più in alto e il M5s sempre più in basso. Ci sono altre manovre attorno al Carroccio che preoccupano Luigi Di Maio e compagni. Siamo a Firenze, dove Matteo Salvini e il centrodestra mirano a sbancare alle prossime

Addio notaio. Conte non è più terzo fra M5S e Lega : Che le liti e le punzecchiature, spesso aspre, fra i due contraenti del patto di governo fossero destinate ad aumentare mano a mano che ci si sarebbe avvicinati alle elezioni europee, era facilmente immaginabile. Che però Giuseppe Conte perdesse quell'immagine di terzietà, o "notarile", che si era fin qui costruita e mostrasse, anche nelle uscite pubbliche, di prepondere per il partito di maggioranza relativa che lo ha espresso, ...

Fiorella Mannoia - la rabbia dietro l'addio al M5S : "Non posso tenere la bocca chiusa" : C'è rabbia più che pentimento nella scelta di Fiorella Mannoia di voltar pagina politicamente e dire addio al Movimento Cinque Stelle, appassionatamente sostenuto in questi anni. "Io - dice la ...

Sondaggio Index Research per Piazzapulita : addio M5S - quanti punti ha perso in una settimana : La "prova del tracollo". A Piazzapulita il dramma di Luigi Di Maio e del M5s. Il Sondaggio di Index Research mandato in onda da Corrado Formigli giovedì sera nel talk politico di La7, infatti, fotografa la settimana disastrosa dei 5 Stelle, passati dal 21,3% del 14 marzo al 20,4% attuale. Di contro,

"Ho avuto il cancro - non posso più stare con chi ha tradito Taranto" : l'amaro addio dell'ultima consigliera M5S : I Cinque Stelle scompaiono dalla città dell'Ilva. A mettere la parola fine è Rita Corvace, prima dei non eletti, subentrata in aula dopo le dimissioni dell'ultimo rappresentante del movimento: Corvace ha aderito al gruppo Misto con un discorso toccante

DIETRO LE QUINTE/ Tav - "guerra fredda" M5S-Lega fino alle europee - e addio Conte - : L'escamotage delle clausole di dissolvenza consente alla Tav di procedere per 6 mesi senza spese per il governo. M5s e Lega si sfideranno alle europee

Luigi Di Maio - Chiara Appendino a un passo dall'addio : "Lunedì cade" - terremoto nel M5S : Il dramma del Movimento 5 Stelle dentro il dramma del governo. Sulla Tav non rischia solo la tenuta dell'alleanza con la Lega. Dietro il "no" di Luigi Di Maio all'Alta velocità mascherato da "revisione" del progetto (con tanto di blocco dei bandi di gara) c'è la consapevolezza grillina che un voltaf

