Conte-Juventus | l’esperto svela il futuro del tecnico | “Ecco chi allenerà”

Conte-Juventus - arriva la nuova indiscrezione : le ultimissime : CONTE JUVENTUS- Antonio Conte si avvicina alla panchina bianconera? Secondo quanto riportato nelle ultime ore, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Antonio Conte in caso di addio ad Allegri in vista della prossima stagione. Il tecnico leccese rappresenterebbe un'alternativa reale e concreta al possibile addio dell'attuale allenatore bianconero.

Conte-Juventus - "Il Tempo" : "Il tecnico aspetta i bianconeri" : CONTE JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall'odierna de "Il Tempo", Antonio Conte avrebbe messo in stand by la proposta della Roma aspettando il colloquio tra Agnelli e Allegri il quale si terrà nei prossimi giorni. La sensazione è che Conte voglia capire se esista la reale possibilità di far ritorno alla Juventus in vista della prossima stagione.

Inter-Juventus - Spalletti Contento a metà : "nel secondo tempo meno qualità da parte nostra" : Le dichiarazioni di Luciano Spalletti al termine di Inter-Juventus: l'allenatore nerazzurro deluso dalla prestazione dei suoi nel secondo tempo "Nel primo tempo abbiamo prodotto una netta padronanza. Siamo arrivati ad essere insidiosi in diverse situazioni. Dovevamo mantenere la stessa qualità di palleggio nella ripresa ma non ce l'abbiamo fatta, nella loro aggressività siamo stati meno qualitativi. A loro è bastato un ...

LIVE Inter-Juventus 1-1 - Serie A in DIRETTA : pareggio che fa Contenti tutti nello show di San Siro! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, match valido per la 34^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena il Derby d'Italia, la grande Classica che mette di fronte due delle squadre più vincenti del nostro campionato: da una parte i padroni di casa attualmente terzi in classifica, dall'altra i Campioni d'Italia che hanno già conquistato matematicamente l'ottavo scudetto

Calciomercato Juventus - Lukaku : "Rifiutai i bianconeri e Conte si dimise" : Calciomercato Juventus, Lukaku e Conte – Interessante retroscena di mercato quello ammesso da Romelu Lukaku, l'attaccante del Manchester United che, ha confessato a Sky Sport, avrebbe potuto vestire la maglia della Juventus. Bisogna tornare indietro di 5 anni, era il 2014 e i bianconeri avevano appena infranto il record di punti in Serie A ottenendone

