Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; RIGUARDO AI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA REGIONALE SABINA SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE TRA IL KM 9+800 ED IL KM 11+000: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA DIURNA TRA LE 8 E LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BUON PRIMO MAGGIO DALL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL Lazio PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SPECIE NELLE ZONE COSTIERE: IN CASO DI MALTEMPO SI RACCOMANDA QUINDI LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA; RIGUARDO AL TRAFFICO CIRCOLazioNE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BUON PRIMO MAGGIO DALL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL Lazio PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SPECIE NELLE ZONE COSTIERE: IN CASO DI MALTEMPO SI RACCOMANDA QUINDI LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA; RIGUARDO AL TRAFFICO CIRCOLazioNE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 19:35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA MURATELLA E CASAL LUMBROSO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI PER TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 19:35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA MURATELLA E CASAL LUMBROSO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI PER TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 19:05 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA MURATELLA E CASAL LUMBROSO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA, E TRA LAURENTINA E PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI PER TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, RALLENTAMENTI SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 18:35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA PISANA A CASAL DEL MARMO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI PER TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD RIMOSSO L’INCIDENTE RESTANO LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 18:05 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE A CASAL DEL MARMO RESTANO CODE A TRATTI DALLA PISANA, PROSEGUENDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, SULLA DIRAMAZIONE Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 17:35 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E L’A24. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 17:05 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA L’AURELA E CASAL DEL MARMO, PROSEGUENDO CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E TIBURTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD, SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 16:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E APPIA, IN INTERNA INVECE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E L’A24 SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA FLAMINIA CODE TRA LA CELSA E VIA TIBERINA VERSO MONTEBELLO. SULLA TIBERINA CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 15:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E APPIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CODE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA TIBURTINA CODE NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI, VILLA ADRIANA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEL TRATTO TRA TORRE GAIA E PANTANO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA TIBURTINA CODE NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI, VILLA ADRIANA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEL TRATTO TRA TORRE GAIA E PANTANO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO ...