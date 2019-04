Meloni | su Ramelli ieri brutta pagina

Vietato il corteo per Ramelli - la Meloni insorge : "Inspiegabile - rispettiamo la sua memoria" : Il prossimo 29 aprile non ci sarà alcun corteo a Milano per commemorare Sergio Ramelli, lo studente ucciso nel 1975, ma solo una cerimonia "statica". Questa è la decisione del prefetto di Milano, Renato Saccone, che, come precisato, è stata presa prima degli appelli a favore o contri che si sono succeduti nelle ultime ore. La decisione del prefetto, quindi, ricalca quanto avvenuto già negli anni scorsi, quando il corteo è sempre stato Vietato.Ma ...