Intelligenza artificiale in politica | l’idea di farsi governare dalle macchine mi fa

Elettrodomestici “intelligenti” in arrivo : rasoi con Intelligenza artificiale e lavatrici che decidono il lavaggio dalle foto della biancheria sporca : Chi è alla ricerca di un elettrodomestico innovativo farà bene a tenere d’occhio i prodotti che saranno ufficialmente presentati a IFA 2019, la celebre fiera berlinese che quest’anno si svolgerà dal 6 all’11 settembre. Un assaggio è arrivato nel fine settimana durante la IFA Global Press Conference a Huelva, in Spagna. Gli oltre 300 partecipanti hanno assistito alla presentazione in anteprima di una serie di prodotti fuori dal ...

Walmart testa il supermercato del futuro - assistito dall'Intelligenza Artificiale : L'Intelligenza Artificiale sarà più che protagonista tra gli scaffali dei supermercati del futuro. Lo abbiamo ampiamente visto nei negozi collaudati nel corso degli ultimi anni da Amazon e Auchan, in cui una complessa rete di videocamere, insieme con lo smartphone del consumatore, ha sostituito in toto il più classico pagamento alla cassa. Diversa, invece, è l'interpretazione sul tema che ha dato Walmart, la catena ...

Come funziona il supermercato di Walmart gestito dall’Intelligenza artificiale : Un negozio di Walmart a Wshington (foto: NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images) La spesa tradizionale, oramai, è solo un vago ricordo. Walmart, la più grande catena di negozi al dettaglio al mondo, ha aperto vicino a New York un supermercato gestito in gran parte dall’intelligenza artificiale. Irl, questo il nome del progetto, che sta per Intelligent Retail Lab (Laboratorio al dettaglio intelligente) si estende su una superficie di più di 4mila ...

Lg - ecco i prezzi dei nuovi tv con Intelligenza artificiale : (Foto: LG) La nuova famiglia di tv 2019 di Lg è ufficiale con Lg oled tv ai ThinQ e Lg nanocell tv ai ThinQ mettendo sul piatto il supporto dell’intelligenza artificiale e i processori Alpha di seconda generazione. Migliorano design, la qualità in ascolto e delle immagini e in alcuni dettagli, scopriamo tutte le novità comprese le caratteristiche tecniche e la disponibilità per l’Italia. L’intelligenza artificiale è la tecnologia che lega tutti ...

Intelligenza artificiale per l'inclusione : l'agenda digitale : Dopo i molti casi di cronaca che hanno visto sistemi di Intelligenza artificiale infrangersi contro lo scoglio del pregiudizio e della discriminazione - basti pensare a quelli per il riconoscimento ...

L’Intelligenza artificiale spaventa gli americani : per il 57% degli elettori è una minaccia : Secondo un sondaggio condotto da ScottRasmussen.com, per il 57% degli elettori statunitensi l’intelligenza artificiale rappresenta in qualche modo una minaccia per la razza umana, mentre per il 16% è una minaccia molto seria. Gli elettori più giovani sono più preoccupati rispetto agli elettori con oltre 50 anni, e i repubblicani lo sono poco di più rispetto a democratici e indipendenti. L'articolo L’intelligenza artificiale spaventa ...

Intelligenza artificiale : sviluppato dispositivo che traduce in parole l’attività del cervello : Un “decodificatore” basato sull’Intelligenza artificiale è in grado di tradurre in parole l’attività del cervello: si tratta del primo passo verso future interfacce cervello-macchina che potrebbero restituire la capacità di parlare a chi non può più farlo a causa di incidenti o malattie come Parkinson e Sla. Il dispositivo, descritto su “Nature”, è stato sviluppato dal un team di esperti della University of ...

L'Intelligenza artificiale in campo per la fusione nucleare : L'intelligenza artificiale scende in campo per studiare la fusione nucleare. E' quanto prevede la ricerca pubblicata sulla rivista Nature e nata dalla collaborazione fra dipartimento dell'Energia ...

Pubblicato il primo libro scientifico scritto dall’Intelligenza artificiale - è gratis ma è un po’ soporifero : L’editore Springer Nature ha Pubblicato quello che definisce il primo libro scientifico scritto da un’Intelligenza Artificiale. Si intitola “Batterie agli ioni di litio: un riassunto della ricerca contemporanea generato da una macchina”, si tratta di un prototipo e, più che i contenuti, l’aspetto interessante è che permette di capire come un computer può scrivere un libro. A scriverlo, infatti, è stato un algoritmo ...

Dati - responsabilità e copyright : ecco dove servono regole sull’Intelligenza artificiale : (immagine: Getty Images) Si parla sempre più spesso, oggi, di intelligenza artificiale (o artificial intelligence, o Ai) e delle conseguenze che il suo uso può avere sulla nostra vita quotidiana. In effetti, gli sviluppi tecnologici hanno condotto allo sviluppo di sistemi Ai con caratteristiche e funzioni che fino a pochi anni fa potevamo solo immaginare. Grazie alle tecnologie di machine learning, per esempio, un sistema Ai è in grado di ...

Questa Intelligenza artificiale ti sa dire quale opera d’arte conviene comprare : Nell’ottobre del 2018 la sede newyorkese della casa d’aste Christie’s ha battuto per la prima volta un’opera d’arte creata dall’intelligenza artificiale. In basso a destra si legge la firma: dell’autore: min max E [log D(x)] + E [log(1-D(G(z)))]. Il dipinto, Portrait of Edmond de Belamy, viene venduto a un anonimo per 432mila dollari, superando di 43 volte la base d’asta. Tre giovani francesi di 25 anni, senza studi artistici, ma con alle ...

In che senso l’Europa punta sull’Intelligenza artificiale “etica” : 20 (foto: Alain Pitton/NurPhoto) Da una parte gli Stati Uniti, che mantengono il primato nel campo dell’intelligenza artificiale grazie alla ricerca avanzata di attori pubblici come la Darpa e di privati come Google, Amazon, Facebook e gli altri. Dall’altra la Cina, già oggi all’avanguardia nel settore del riconoscimento immagini e che punta a diventare leader della Ia entro il 2030; anche approfittando di investimenti diretti di decine di ...

L'Intelligenza artificiale e la sua nuova frontiera : il mare : ... che la utilizzerà per trasportare le merci dallo stabilimento di Porsgrunn ai porti a Brevik e Larvik, sempre nel Paese scandinavo, da dove poi vengono spediti i prodotti in tutto il mondo. Una ...

Blue - il robot low cost guidato dall'Intelligenza artificiale - VIDEO : Ha braccia meccaniche da culturista, ma le usa con delicatezza per piegare con cura asciugamani, disporre fiori in un vaso e afferrare piccoli oggetti, come delle viti. È Blue, il robot low cost ...