Days Gone primo capitolo di una serie? Possibili sorprese in arrivo da Sony

optimaitalia

(Di lunedì 1 aprile 2019)Il mese di aprile è appena cominciato, e ovviamente non può mancare un countdown che accompagni i giocatori verso la release di. La nuova esclusiva targataesordirà sulla scena videoludica proprio nel corso degli ultimi giorni del mese corrente, e ovviamente tanta è la curiosità da parte della community, che non mancherà di giudicare adeguatamente questa nuova IP. Ovviamente sappiamo bene l'attitudine dialla creazione di nuovi franchise da spingere nel corso del tempo, epotrebbe seguire a sua volta proprio questa strada particolare. Stando infatti alle indiscrezioni riportate dal sito Gamingbolt, non sarebbe da escludere che il colosso nipponico sfrutti questo esordio per tastare il polso della propria community per capire se ci siano gli estremi per sfornare un potenziale sequel sulla console di prossima generazione.Una strada sostanzialmente ...

FabioArapi : @GraviKnight Adesso aspettiamo che Days Gone e MK11 escano così vediamo se lo spostano in avanti nella griglia?? - wodoonie : JSJDJSJ I WANT TO HEAR DAYS GONE BY LIVE ALREADY FCCCUCDJJKSKDKCKFKKSKSJFJDJDJJSJF - Nerdream_it : Se le parole degli sviluppatori saranno confermate al 100%, beh allora saremo di fronte ad un piccolo capolavoro vi… -