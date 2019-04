Astronomia | cosa osservare nel cielo di aprile

wired

(Di lunedì 1 aprile 2019) (foto: Getty Images) La primavera è ormai avviata. Le ore di luce a partire dall’equinozio dello scorso 20 marzo sono in aumento e lo saranno per tutto, con un’espansione della durata del dì di un’ora e 18 minuti tra il primo e l’ultimo giorno del mese. La notte è più breve, ma complici temperature via via più miti, dedicarsi all’osservazione astronomica è di certo più piacevole rispetto al periodo precedente. Ecco una traccia per non perdersi gli oggetti e i fenomeni più interessanti del momento.I pianeti delprimaverile Neldella sera ritroveremo Marte, come anche nelle scorse settimane. Rintracciarlo è molto semplice: basta volgere lo sguardo in direzione della costellazione del Toro, dove nel corso del mese troveremo la sua luce calda sempre più vicina a quella di Aldebaran, la stella più luminosa della costellazione. Già che ci siete, guardatevi intorno e ...

