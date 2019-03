Rocky – la saga su TV8 Arriva la saga completa dell’iconico Rocky Balboa

dituttounpop

(Di domenica 31 marzo 2019)– lasu TV8. Il ciclo completo dell’iconicoin una serie di appuntamenti Dal 1° aprile – e per ogni lunedì per 7 settimane – in prima serata su TV8 approda una delle saghe cinematografiche più famose della storia,, l’iconico pugile ideato ed interpretato dall’attore Sylvester Stallone.Era il 1976 quando uscì il primo film della serie, più di 40 anni fa. Fu presentato a New York, come l’opera prima autobiografica di un attore americano semi-professionista, che aveva insistito per fare la parte del protagonista. Il film narrava la storia di un pugile italo-americano di Philadelphia e divenne il più visto dell’anno, vinse tre Oscar, tra cui quello per il miglior film, e avviò unache, in totale, ha guadagnato più di un miliardo di dollari dalla sola vendita dei biglietti.Il 1° aprile si parte quindi con il ...

