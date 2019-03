La Sicilia la regione con più imprese fallite

Rifiuti : Orlando diffida Regione Sicilia - 'garantisca continuità del servizio' : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha inviato una nota all'assessorato regionale dell'Energia - e per conoscenza al presidente della Regione, ai sindaci metropolitani, ai presidenti dei Liberi consorzi, alla procura e alla prefettura di Palermo - con la quale comuni

Sicilia : frane a Novara di Sicilia - Regione stanzia 100mila euro : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - Centomila euro per la messa in sicurezza del centro storico di Novara di Sicilia, in provincia di Messina. La Regione ha finanziato la progettazione esecutiva relativa a due interventi: il primo riguarda la zona a ridosso di via Benedetto Croce, teatro di frequenti fra

Fatture false per intascare fondi Ue - indagato il presidente della commissione bilancio della Regione Siciliana : Le Fiamme Gialle hanno perquisito le abitazioni degli indagati , compresa la segreteria politica di Savona, per reperire documentazione relativa ad ulteriori finanziamenti ottenuti.

Chi era Sebastiano Tusa - italiano morto nell'incidente aereo : archeologo di fama mondiale e assessore alla Regione Sicilia : ... in Kenia, per una conferenza internazionale promossa dall'Unesco con la partecipazione di archeologi provenienti da tutto il mondo. L'Unesco ha espresso interesse a fare campo a Malindi per farne il ...

Etiopia - a bordo dell’aereo precipitato anche Sebastiano Tusa : assessore ai Beni culturali della Regione Sicilia : C’era anche l’assessore ai Beni culturali della Regione Siciliana nella lista dei 157 passeggeri del volo dell’Ethiopian Airlines precipitato ad alcuni chilometri da Addis Abeba. Sebastiano Tusa era diretto in Kenia, per un progetto dell’Unesco, dove era già stato nel Natale scorso. Archeologo e sovrintendente del Mare della Regione, Tusa era stato nominato assessore regionale nell’aprile del 2018 dal governatore Nella ...

Un coleottero minaccia gli alveari in Calabria : “La Regione adotti tutte le misure per evitare che arrivi in Sicilia” : “Tenere alta l’attenzione. Questo è il monito che proviene da tutti gli addetti ai lavori del settore apistico con l’avvicinarsi della primavera. La Sicilia ad oggi è indenne dal propagarsi del parassita degli alveari Aethina Tumida, un coleottero che infesta e porta alla morte gli alveari. Il settore apistico siciliano ha raggiunto ottimi risultati, sia in termini qualitativi che quantitativi, traguardi che vanno salvaguardati con un ...

La Regione Sicilia contro la legge di stabilità nazionale. No ai mutui per i fornitori : 'I ritardi - precisano all'Economia - sono causati da problemi burocratici, dalla carenza di personale per esaminare le pratiche, ma non dalla mancanza di soldi. Quelli li abbiamo. Ecco perché ...

Sicilia - siglato accordo Regione-Conai su raccolta differenziata : Palermo, 27 feb., askanews, - siglato l'accordo Regione Sicilia-Conai sulla raccolta differenziata. A Palazzo d'Orleans l'ente regionale guidato dal presidente Nello Musumeci e il Consorzio nazionale ...

Oggi a Palermo una tavola rotonda sulla sanità del futuro - con il patrocinio della Regione Siciliana : Cure sempre più efficaci a costi sostenibili per Stato, Regioni e pazienti. La sanità del futuro parte da qui, ma per raggiungere questi obiettivi è più che mai necessario un confronto tra i diversi operatori del settore: dalle istituzioni regionali alle strutture cliniche, passando per le associazioni dei cittadini e le imprese private. È in quest’ottica che GE Healthcare, divisione medicale di General Electric, ha organizzato Oggi a Palermo, ...