Roma Servizio trasporto per persone con disabilità | online avviso pubblico

Razzismo - a Roma 44enne aggredisce una mamma con due bambini ai Parioli : salvati da un poliziotto non in servizio : La giovane mamma stava passeggiando tenendo per mano la sua bambina e sulle spalle l’altro figlio quando un 44enne italiano l’ha aggredita. Prima ha provato a farla cadere, poi ha iniziato a prenderla a calci e pugni, rivolgendole insulti razzisti. Un poliziotto del commissariato Villa Glori, libero dal servizio, ha assistito alla scena ed è intervenuto immobilizzando l’aggressore che ha iniziato a insultare ripetutamente anche ...

Roma - incendio Rocca Cencia : con il tmb a mezzo servizio e quello del Salario chiuso - l’Ama è costretta a rivolgersi a Cerroni : Sui rifiuti, “Roma è sotto l’attacco di un sistema criminale”. Lo lascia intendere Virginia Raggi, lo affermano a chiare lettere i deputati del M5S. Tutti, in Campidoglio sono convinti che la pista sia “dolosa”. I magistrati della Procura di Roma, dal canto loro, non escludono a priori il “sabotaggio”, ma nel senso che non scartano alcuna ipotesi poiché gli elementi sono ancora troppo pochi. Insomma: zero idee chiare. Fatto sta che l’incendio ...

Presentati i nuovi treni regionali dell'Emilia Romagna in servizio da maggio : Parte da Bologna quella che Orazio Iacono, amministratore delegato di trenitalia, definisce la rivoluzione del trasporto ferroviario regionale. I protagonisti si chiamano "Rock" e "Pop". Sono treni Made in Italy e super green - operativi da maggio, a partire dall'Emilia Romagna - che entro il 2023 permetteranno il rinnovo dell' 80% della flotta dei convogli regionali di trenitalia in tutto il paese. E che oggi sono stati Presentati a Bologna ...

Metro Roma : tre stazioni fuori servizio dopo l’incidente alla scala mobile : La stazione Barberini della linea A della Metropolitana di Roma e’ stata posta sotto sequestro, a quanto si apprende, dopo l’incidente che giovedì scorso ha causato la rottura di un gradino di una scala mobile. La stazione Barberini e’ ora chiusa all’accesso agli utenti, cosi’ come la vicina fermata Repubblica, sotto sequestro da ottobre 2018 in seguito all’incidente a una scala mobile, che in quel caso aveva ...

Roma : due denunce a seguito furto in sede Servizio Giardini : Roma – furto nella sede dell’Assessorato all’Ambiente e del Servizio Giardini di Roma Capitale a Porta Metronia. È successo all’alba del 20 marzo, quando uno dei dipendenti del Comune di Roma arrivando in ufficio poco prima delle 8, ha trovato le finestre aperte, la porta divelta e ha dato l’allarme. La Polizia intervenuta sul posto ha trovato segni evidenti di scasso e molte stanze messe a soqquadro. Immediate le ...

Roma - a rimuovere la scritta storica è stato il servizio di decoro urbano. Che beffa! : Qualche giorno fa i cittadini di Roma hanno appreso con sgomento e incredulità la notizia della rimozione della storica scritta “Vota Garibaldi Lista n. 1”, vergata nel 1948 su un muro nello storico quartiere Garbatella, in occasione delle elezioni in cui il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista Italiano si presentavano con un’unica lista, il “Fronte Democratico Popolare”, che aveva come simbolo proprio Giuseppe Garibaldi. La ...

Arresto De Vito - politica al servizio dei 'palazzinari' di Roma. "Condotte illecite anche dopo arresto Parnasi" : "Funzione pubblica come un campo di gioco per realizzare un arricchimento personale". Secondo i giudici il presidente dell'assemblea capitolina fece in modo di "neutralizzare possibili attività investigative"

Stadio e tangenti : arrestato De Vito - presidente dell’assemblea di Roma «al servizio di Parnasi» : Il presidente della assemblea capitolina Marcello De Vito del Movimento 5 Stelle è stato arrestato dai carabinieri per corruzione nell’ambito della inchiesta della Procura sul nuovo Stadio della Roma. Nella stessa indagine, altri tre arresti e una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nei confronti di due imprenditori. I reati ipotizzati, a seconda delle posizioni, sono di corruzione e ...

Roma. Nuovi bus - in servizio i primi trentotto : arrivano nuovi autisti : Entrano in servizio in questi giorni i primi 38 bus di un nuovo stock a noleggio: 108 mezzi in tutto

“Più che Iene - siete sciacalli” : i tifosi della Roma alzano la voce dopo il servizio con Zaniolo e la madre : Nicolò Zaniolo e a madre Francesca Costa sono stati i protagonisti di un video delle Iene che ha fatto molto discutere in quel di Roma “Fate tanta moralità ma i rispetto dove sta? Più che Iena, sciacallo“. Questo lo striscione dei tifosi della Roma apparso in città dopo l’intervista delle Iene a Nicolò Zaniolo ed alla madre Francesca Costa. Un servizio montato ad arte, secondo la donna, un servizio che non è andato giù ...

Che fine hanno fatto i marò? Latorre in servizio a Roma - Girone a Bari in attesa del verdetto dell’Aia : Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò impegnati in una missione di protezione della nave mercantile italiana Enrica Lexie, furono accusati di aver ucciso il 15 febbraio 2012 due pescatori indiani, scambiati per pirati, al largo della costa del Kerala, nel sud dell’India. Dopo sette anni la vicenda non si è ancora conclusa. A luglio di quest’anno è atteso il verdetto della Corte permanente di arbitrato dell'Aia, che dovrà stabilire ...

Acea : sabato lavori per migliorare servizio idrico - stop acqua in diverse zone Roma : Roma – Acea Ato 2 comunica che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, sara’ necessario sospendere il flusso idrico sulla condotta del Nuovo Acquedotto Vergine dalle ore 00.30 alle 24 di sabato 16 febbraio. Di conseguenza, durante tutta la giornata, si verificheranno mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti zone di Roma: Tor Sapienza, La ...