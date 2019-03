Matrimonio Tony Colombo | il cantante afferma | ' Rifarò tutto tra un mese in chiesa'

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo d'indagine sulle "nozze trash" tra ilneomelodico sicilianoe Tina Rispoli, la vedova del boss degli scissionisti Gaetano Marino, ucciso in un agguato nell'agosto del 2012 sul lungomare di Terracina, nel Lazio, nell'ambito della cosiddetta faida di Secondigliano.I carabinieri, in queste ultime ore, si sono recati presso gli uffici del Comune di Napoli a Palazzo San Giacomo per acquisire tutte le istanze e i permessi richiesti per poter usufruire degli spazi comunali della città per celebrare le nozze. Nel mirino della magistratura è finita la festa organizzata in Piazza del Plebiscito il 25 marzo, durante la quale è stato anche allestito un palco abusivo per un concerto con circa tremila persone, tenutosi poco prima della celebrazione delal Maschio Angioino....

