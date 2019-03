L’Orchidea dell’Unicef | domani a Roma Lino Banfi in piazza per i bimbi malnutriti

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019)saràindel Popolo aper l’iniziativa ‘l’Orchidea dell’Unicef‘ a sostegno dei bambini. L’attore è uno storico ambasciatore dell’Unicef Italia e testimonial dell’iniziativa che si svolge in questo fine settimana in 2.400 piazze in Italia con 11 mila volontari. “ha costantemente associato alla propria immagine di attore tra i più amati in Italia, una particolare attenzione per i problemi delle persone più vulnerabili, ed in particolare dei bambini. L’amore per i più piccoli, infatti, lo ha spinto a mettersi a disposizione nelle vesti di Ambasciatore dell’Unicef Italia fin dal febbraio 2000 e ad essere con noi ancora oggi con questa importante iniziativa”, ha ricordato Francesco Samengo, presidente dell’Unicef Italia. L’iniziativa di domenica permetterà a ...

antonelladalto2 : Questo fine settimana nelle piazze torna l’orchidea dell’Unicef - Quasimezzogiorn : Questo fine settimana nelle piazze torna l’orchidea dell’Unicef - notiziarioeolie : Lipari, 'L'Orchidea dell'Unicef per i bambini' - Notizie Eolie Lipari Notiziario delle Isole... -