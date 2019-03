I sindacati bancari protestano contro le modifiche ai contratti? Quanta ipocrisia

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) “Potranno recidere tutti i fiori ma non potranno fermare la primavera”. M’immagino questa citazione di Pablo Neruda scritta a caratteri cubitali sulle bandiere sventolate daiscioperanti in piazza. È un pensiero cattivo, potreste obiettarmi, da esterni alla realtàa. In effetti, sembrerebbe così. Poi ammettiamolo: nell’epoca occidentale che viviamo, affrontare un discorso critico sull’attività di un movimento (come lo è un sindacato) pesa quasi quanto un reato di lesa maestà. Eppure voglio farlo.La primavera (quella stagionale) è entrata da quasi dieci giorni, quella deisi è presa le scene il 25 marzo in una conferenza tenuta a Milano da tutte le maggiori sigle, venute fuori magicamente da un letargo durato circa 20 anni. I rappresentanti dei lavoratori si sono detti stufi: a risvegliarli dal lungo sonno sono state due possibili...

