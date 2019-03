Cede il tetto mentre fa ‘parkour’ | gravissimo 16enne

ilfogliettone

(Di sabato 30 marzo 2019) Si e' trasformato in dramma il pomeriggio di tre adolescenti brianzoli che avevano deciso di fare un percorso di parkour sui tetti della zona industriale di Mariano Comense (Como). Uno di loro, un ragazzo di 16 anni, e' precipitato da un'altezza di cinque metri ed e' stato trasportato incosciente in ospedale: le sue condizioni sono gravissime ed e' in pericolo di vita. Con lui c'erano altri due ragazzi, che hanno assistito alla scena, impotenti. L'incidente e' avvenuto nel primo pomeriggio in via Sant'Ambrogio a Mariano Comense, nella periferia della cittadina, dove tra i molti edifici artigianali e industriali c'e' una grossa industria di mobili.Proprio li' i tre ragazzi avevano deciso di salire e di esercitarsi nel parkour, disciplina che consiste nel superare un percorso urbano con l'utilizzo soltanto dei mezzi che mette a disposizione il nostro corpo: arrampicare, correre, ...

