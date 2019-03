Una pausa nella calata dei tassi

Justin Bieber si prende Una pausa : Roma, 27 mar., AdnKronos, - Justin Bieber, il noto cantante e musicista, ha postato su Instagram una sua breve 'confessione' in cui annuncia ai numerosi fan l'addio momentaneo dalle scene per ...

Dopo la pausa per le Nazionali Cristiano Ronaldo infortUnato e Insigne torna in gruppo : Benedette pause delle Nazionali, penseranno alcuni. Maledette pause delle Nazionali, grideranno altri. Tra questi c'è sicuramente Massimiliano Allegri, che, mentre si coccola il predestinato Kean, perde Cristiano Ronaldo per l'infortunio accusato con il Portogallo, il quale ne avrà per una o due settimane, almeno stando all' "autodiagnosi" fatta dall'ex asso del Real Madrid. Tuttavia, non c'è solo il talento portoghese tra i calciatori che ...

Justin Bieber si prende Una pausa dalla musica 'Sono infelice - non posso dare gioia ai miei fan' : 'La musica è molto importante per me, ma niente viene prima della famiglia e della mia salute'. Così Justin Bieber ha scioccato i suoi oltre 106 milioni di follower su Instagram, annunciando l'...

Sugli F35 governo ancora diviso. Conte e Trenta prendono Una pausa - Salvini reagisce 'Un danno' : Ritengo un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento' dell'acquisto degli aerei, ha detto il leader della Lega. Ma è noto che un bel pezzo del Movimento Cinque stelle,...

8 buone abitudini per Una pausa pranzo sana e di vero detox dal lavoro : E fa bene anche all' economia : le tasche ne trarranno beneficio perché si sfrutta quello che già abbiamo comprato. Inoltre, assieme alle tasche, si alleggerisce anche il peso corporeo poiché ...

Vicenda cocaina Luzi Stamm - UDC/AG - si prende Una pausa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Formula 1 - Williams : Paddy Lowe lascia per motivi personali. Solo Una pausa? : Paddy Lowe lascia l'incarico di direttore tecnico della Williams . "Congedo per motivi personali" è la motivazione trapelata da fonti vicine al team britannico e rimbalzata sui tabloid d'Oltremanica. ...

Giulia Salemi si prende Una pausa dai social : l’annuncio ai fan (VIDEO) : Giulia Salemi lascia i social per un breve periodo: i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione Giulia Salemi ha decisamente spiazzato i fan ieri notte. L’ex gieffina, che è sempre stata molto attiva sui social, ha annunciato di avere intenzione di prendersi una pausa da Instagram. Il motivo? Giulia si sarebbe resa conto […] L'articolo Giulia Salemi si prende una pausa dai social: l’annuncio ai fan (VIDEO) ...

Upas : Renato Raimo new entry nel cast - Carmen Scivittaro prende Una pausa : Continuano le vicende dei protagonisti degli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “un posto al sole”. Tra le varie vicissitudini che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei telespettatori negli ultimi tempi, due hanno sicuramente lasciato il segno. La prima riguarda l’aborto di Elena conseguente alla sua scoperta del tradimento di Valerio nei suoi confronti con Simona, la sua ex. La seconda: la triste notizia diffusa da Otello ...

Meteo - scoppia la primavera ma è solo Una pausa prima delle grandi piogge : ROMA . E' ancora febbraio, ma è già primavera. Cielo azzurro, tanto sole e temperature che toccano i 20 gradi, specialmente al Centro Nord. Ma presto l'anticiclone inizierà a mostrare segni di ...

Fedez annuncia il suo ritiro dalle scene : “Dopo il tour prenderò Una pausa” : Non solo ha detto addio a X Factor, ma ha deciso proprio di ritirarsi dalle scene: con una storia sul suo profilo Instagram, Fedez ha annunciato infatti ai suoi fan che dopo il tour di Paranoia Airlines si prenderà una pausa. “Dopo questo tour sarà tempo di prendermi una pausa. Voglio che ci siate tutti, dobbiamo salutarci come si deve. Devo raccontarvi un po’ di cose prima di lasciarci per un po’. Vi prometto che sarà uno show ...