Federico Chiesa illeso in un incidente in auto a Firenze | ferito un motociclista

Fiorentina – Federico Chiesa verso il recupero - le condizioni dell’attaccante : Lavoro personalizzato per Federico Chiesa, l’attaccante della Fiorentina potrebbe tornare in campo già domenica contro il Torino “La Fiorentina comunica che il calciatore Federico Chiesa, rientrato dal ritiro della Nazionale, ha ripreso da sabato 23 marzo sotto la guida dello staff medico viola, un lavoro personalizzato. Da oggi il calciatore ha iniziato l’attività sul campo, le sue condizioni verranno monitorate ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Federico Chiesa lascia il ritiro della Nazionale - infortunio anche per Alessandro Florenzi : Roberto Mancini dovrà fare a meno di Federico Chiesa e forse anche di Alessandro Florenzi nella gara d’esordio della Nazionale alle Qualificazioni per gli Europei 2020 contro la Finlandia, sfida in programma sabato alle ore 20.45 ad Udine. L’estremo della Fiorentina non è riuscito a recuperare dal problema muscolare nella zona pubica che lo aveva costretto ad interrompere l’allenamento di martedì. anche oggi non ha putto allenarsi ed è ...

Asta per Federico Chiesa? La Fiorentina gongola e fissa il prezzo : servono 100 milioni di euro : Federico Chiesa durante la prossima estate potrebbe lasciare la Fiorentina a fronte di un’offerta folle, diversi club in lizza per accaparrarselo Federico Chiesa sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo. Come noto, club come Inter, Juventus ed altre pretendenti estere si sono messi sulle tracce del calciatore della Fiorentina. Il club viola ha inizialmente provato a respingere gli attacchi, ma sembra proprio che ...

Federico Chiesa - l’obiettivo principale dell’Inter : Come racconta il Corriere dello Sport in edicola oggi, il gioiellino della Fiorentina, Federico Chiesa resta l’obiettivo principali di molti club tra cui l’Inter.L’Inter lo ha messo in cima alla lista della spesa, non sarà semplice anche se l’innamoramento è retrodatato e il colpo di fulmine è diventato un poster a colori che ha tappezzato qualsiasi angolo di Appiano Gentile.Attenzione al dettaglio per Federico ChiesaIn linea di ...

Tutti pazzi per Federico Chiesa : Inter e Juventus a duello - Fiorentina “rassegnata” : Federico Chiesa al centro di un duello di mercato tra le rivali storiche Inter e Juventus, la Fiorentina potrebbe perdere il suo fenomeno in estate La Fiorentina sa bene che sarà molto difficile trattenere Federico Chiesa nella prossima estate. Dopo aver resistito agli assalti del Napoli nella scorsa annata, quella che verrà potrebbe essere la sessione di calciomercato dell’addio dell’esterno al club viola. Quasi impossibile ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : stop di Federico Chiesa - l’attaccante si ferma in allenamento per noie muscolari : Federico Chiesa ha interrotto l’allenamento odierno a Coverciano a causa di noie muscolari: come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Fiorentina si è toccato all’inguine dopo la prima fase di riscaldamento atletico ed è rientrato negli spogliatoi. Successivamente il 21enne si è sottoposto a degli accertamenti medici ma ora la sua presenza in Nazionale per la sfida di sabato contro la Finlandia (match valido per ...

Nazionale - si ferma Federico Chiesa : i dettagli : Federico Chiesa a rischio per la gara contro la Finlandia, si scalda El Shaarawy per un ruolo da titolare in azzurro Federico Chiesa è stato costretto ad interrompere l’allenamento con la Nazionale italiana a causa di un problema muscolare. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, il calciatore della Fiorentina sarebbe stato precauzionalmente frenato dallo staff medico azzurro a causa di un risentimento all’adduttore. A rischio ...

5 curiosità su Federico Chiesa - attaccante della Viola : Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, sta disputando la migliore stagione della sua carriera in questo campionato di Serie A. E' il motore del gioco Viola, un elemento quasi imprescindibile per Mister Pioli al quale si aggiungono cinque segnature e due assist. Di seguito 5 curiosità su Federico Chiesa.

Federico Chiesa ed il momento nero vissuto in carriera : 'ho addirittura pensato di smettere' : Federico Chiesa ha parlato delle sue ambizioni, ma anche di uno dei momenti più complicati della sua carriera, quando aveva solo 14 anni Federico Chiesa è uno dei calciatori in rampa di lancio del ...

Federico Chiesa ed il momento nero vissuto in carriera : “ho addirittura pensato di smettere” : Federico Chiesa ha parlato delle sue ambizioni, ma anche di uno dei momenti più complicati della sua carriera, quando aveva solo 14 anni Federico Chiesa è uno dei calciatori in rampa di lancio del nostro campionato. La Fiorentina intende farne una bandiera, ma le offerte in estate non mancheranno per il figlio di Enrico, il quale ha parlato ai microfoni di “Undici” dei suoi momenti difficili, quando pensò di smettere: ...

Federico Chiesa fischiato a Bergamo - Masiello ribatte : 'anche io insultato a Firenze' : Gli atalantini hanno giocato un incontro quasi perfetto e ad RMC Sport Masiello è stato interpellato in merito ai fischi ricevuti da Federico Chiesa in quel di Bergamo: ' Tra noi giocatori c'è ...

Federico Chiesa fischiato a Bergamo - Masiello ribatte : “anche io insultato a Firenze” : Federico Chiesa è stato preso di mira dal pubblico dell’Atalanta per la sua propensione ad andare giù un po’ troppo facilmente Andrea Masiello, difensore dell’Atalanta, ha parlato dopo la bella vittoria della sua squadra nella serata di ieri contro la Fiorentina. Gli atalantini hanno giocato un incontro quasi perfetto e ad RMC Sport Masiello è stato interpellato in merito ai fischi ricevuti da Federico Chiesa in quel di ...

Calcio – Coppa Italia 2019 - le pagelle di Fiorentina-Atalanta : Josip Ilicic e Federico Chiesa i migliori - male le difese : Si è da poco chiusa la sfida tra Fiorentina e Atalanta, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2019, con un 3-3 che ha lasciato tanti gol ed emozioni, in una partita ricca di stravolgimenti, e che verrà decisa solamente nella gara di ritorno, allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Come sempre, alcuni giocatori sono riusciti a disputare una prova egregia, di grande sostanza e classe, mentre le difese hanno sofferto troppo, ...

Saranno famosi : Mikel Oyarzabal - il Federico Chiesa spagnolo : Saranno famosi: Mikel Oyarzabal, il Federico Chiesa spagnolo Continua la nostra rubrica, utile alla ricerca di giovani talenti. Stavolta andiamo nei Paesi Baschi, allo stadio Anoeta, a conoscere uno dei gioielli spagnoli più intriganti per il futuro. Saranno famosi: la carriera di Oyarzabal Mikel Oyarzabal nasce a Eibar il 21 aprile 1997. E’ proprio nella squadra della sua città natale che muove i primi passi da calciatore, ma ...