Como, fa parkour su tetto. Grave 16enne

E' in gravi condizioni unche è precipitato daldi un'azienda di Mariano Comense (). In base ai primi accertamenti, il ragazzo era probabilmente salito in cima all'edificio,in compagnia di due amici, per un percorso di, ossia il superamento di ostacoli con salti, capriole, acrobazie. Avrebbe ceduto un lucernario o un pannello e il giovane è precipitato da un' altezza di 5 metri. L'allarme è stato dato dai dipendenti dell'azienda.(Di venerdì 29 marzo 2019)