Cade facendo parkour su tetto capannone | grave 16enne Como | precipitato per 5 metri

Cade in un dirupo : grave un bimbo di 8 anni che stava facendo un’escursione con i genitori : Un bambino nuorese di otto anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro dopo essere caduto da un’altezza di circa 20 metri a Su Gorruppu, la gola nel Supramonte di Urzulei. L’incidente è avvenuto verso le 14. Il bambino stava effettuando un’escursione con i suoi genitori. Per cause ancora da accertare, è scivolato Cadendo per diversi metri. Sul posto è intervenuto un elicottero del 118 che lo ...