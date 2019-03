Al via tra le polemiche il congresso delle famiglie a Verona con M5s e Lega sempre più

San Siro - Scaroni : «Se lo stadio non si potrà cambiare il Milan andrà via» : Il dibattito sul possibile nuovo stadio di Inter e Milan prosegue. Stavolta interviene il presidente rossonero Paolo Scaroni che intervenendo durante l'evento «Il Foglio a San Siro» spiega: «Non ...

Il viaggio di Arlo : trama e curiosità del film preistorico targato Pixar : Sabato 30 marzo, a partire dalle 21.20, va in onda su Italia Uno Il viaggio di Arlo, film d’animazione firmato dalla Pixar, il cui titolo originale è The Good Dinosaur, dalla genesi travagliata uscito nelle sale nel 2015, ma la cui lavorazione cominciò nel 2013. Il viaggio di Arlo: il trailer Il viaggio di Arlo: la trama Che cosa sarebbe successo se l’asteroide che ha cambiato per sempre la vita sulla Terra non avesse colpito il ...

Concorso Agenzia delle Entrate - 510 funzionari : rinviato a maggio il diario delle prove - uscito solo per la Valle d’Aosta : Rinviata oggi, con avviso sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la pubblicazione del diario e della sede d’esame della prova oggettiva attitudinale. La comunicazione effettiva sarà il 3 maggio 2019, al momento siamo a conoscenza solamente del calendario delle prove per la Regione Valle d’Aosta. Il bando di Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate è stato pubblicato ad aprile 2018 e, da allora, sono sempre stati ...

Al via il Congresso delle Famiglie a Verona - tra polemiche e contro-manifestazioni : Parte a Verona il 13esimo Congresso mondiale delle Famiglie, tra polemiche e contestazioni attese nei prossimi giorni. E a parlare è Massimo Gandolfini, promotore del Family Day: "L’aborto è l'omicidio di un bambino in utero". Al Congresso si attende la partecipazione di molti ministri di fede leghista, mentre il Movimento 5 Stelle organizza un contro-evento a Roma.Continua a leggere

Uomo travolto e ucciso dal treno regionale - traffico ferroviario in tilt in Toscana : La vittima travolta da un treno regionale partito da Firenze e diretto a Livorno. L'episodio, avvenuto nell'ora di punta per i pendolari, ha mandato in tilt l'intera circolazione ferroviaria locale. La tratta è stata completamente bloccata con ritardi che sono arrivati fino a 2 ore e mezza. Trenitalia ha attivato dei bus sostituivi per alcune tratte ma diciassette convogli regionali sono stati cancellati.Continua a leggere

Genova - è rientrato l’allarme bomba. Riaperte via Cesarea e via Malta | : Una telefonata anonima, poco prima delle 9, ha fatto scattare l’intervento. Le due strade nel centro del capoluogo erano state subito transennate

Incidente ferroviario a Inverigo - scontro tra treni : aperta inchiesta [GALLERY] : Un Incidente ferroviario si è verificato ieri sera all’altezza della stazione di Inverigo: la Procura di Como ha aperto un’inchiesta per disastro ferroviario colposo e lesioni colpose, al momento a carico di ignoti. L’indagine è coordinata dal pm Daniela Moroni e dal procuratore della Repubblica Nicola Piacente. Nello scontro si sono registrati diversi feriti e contusi. L'articolo Incidente ferroviario a Inverigo, scontro tra ...

Verona - via tra le polemiche al Congresso delle famiglie. Gandolfini : "Aborto omicidio - la legge 194 non aiuta" : Parte la kermesse che si concluderà domenica. Porte chiuse ai giornalisti, città blindata. A rinsaldare i legami con i pro-life, che attaccano subito i diritti, prevista anche la presenza di Forza Nuova. Ma per tre giorni ci saranno anche cortei e manifestazioni di protesta di...

Muore travolto dal treno : traffico ferroviario bloccato : Montopoli, Pisa,, 29 marzo 2019 - Incidente intorno alle 7.50 tra le stazioni di San Romano e Pontedera, in provincia di Pisa, dove una persona è morta dopo essere stata investita dal treno regionale ...

Statali - rivoluzione tech : via il cartellino - riconoscimento tramite impronte digitali : È stato approvato ieri dalla commissione Affari Costituzionali e Lavoro l'articolo 2 del nuovo disegno di legge 'Concretezza', che elimina il cartellino e istituisce il riconoscimento tramite impronte digitali e scansione dell'iride. La nuova norma voluta dal ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno attende ora la discussione alla Camera dei Deputati. L'articolo 2 L'articolo ieri approvato dalle due commissioni contiene le ...

Genova - allarme bomba in via Cesarea Zona transennata. Evacuato il civico 12 : Una telefonata anonima, poco prima delle 9, ha fatto scattare l’intervento. Traffico bloccato tra via Cesarea e via Malta

Salini Impregilo - contratto per ferrovia Napoli-Bari da 608 milioni : Salini Impregilo si è aggiudicato un contratto da 608,1 milioni di euro per la costruzione di una sezione della linea ad Alta Capacità tra Napoli e Bari. Il progetto fa parte del corridoio Trans-...