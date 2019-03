ilfoglio

(Di venerdì 29 marzo 2019) ... Marco Tronchetti Provera: "E' unomeraviglioso, qui si vedono partite come in pochi altri posti al mondo. Se vogliono, si possono anche fare due stadi di proprietà, però demolire San Siro ...

MarcoBellinazzo : Stadio da 65mila posti. Costruito in 4 anni. Prossimo all'inaugurazione. Indovinate dove? - ilfoglio_it : Ci vediamo al prossimo stadio. Il futuro ancora non scritto del caro vecchio “Meazza” visto da Scaroni, Marotta e…… - filippo898 : RT @MarcoBellinazzo: Stadio da 65mila posti. Costruito in 4 anni. Prossimo all'inaugurazione. Indovinate dove? -