Guatemala | camion sulla folla fa strage | almeno 18 morti

Guatemala - camion su folla : 30 morti : 9.02 Un grosso camion è finito contro un folto gruppo di persone ferme su un'autostrada buia uccidendo almeno 30 persone. E' avvenuto nella provincia di Solola, in Guatemala . Lo hanno reso noto i vigili del fuoco intervenuti sul posto. Secondo una prima ricostruzione, una folla di persone si era radunata per osservare una persona deceduta a causa di un precedente incidente stradale, e l'autista del camion non si sarebbe accorto della loro ...

